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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани
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1 декабря 2017, 08:03
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Вечно молодой «Казанова»: Полиция Сызрани вручила медаль Валерию Леонтьеву
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25 ноября 2017, 01:35
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Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате
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23 ноября 2017, 03:43
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Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС
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23 ноября 2017, 12:03
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В блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб
Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети "ВКонтакте", что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию, напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото со стоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало сызранские …
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21 ноября 2017, 06:28
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До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»
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18 ноября 2017, 11:57
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В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки
Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца.
«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в …
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14 ноября 2017, 10:46
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Жигулевск: мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу
В Самарской области мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу. Уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в Жигулевске. Подозреваемый – 45-летний гражданин одной из соседних республик.
«В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, …
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13 ноября 2017, 02:39
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Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец
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30 октября 2017, 08:30
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов
Спасатели города Октябрьск провели эвакуацию матросов, с танкера, стоящего на рейде. Четыре человека, находившиеся на судне, заболели, у них повысилась температура. 19 октября к танкеру был направлен спасательный катер. Сотрудники ПСО доставили заболевших на берег и передали сотрудникам скорой помощи. …
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20 октября 2017, 02:18
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В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом
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24 августа 2017, 09:49
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Авиакомпания-лоукостер Vueling Airlines решила явочным порядком совершить дополнительный рейс в Петербург
Российские диспетчеры борт в страну не пустили. Самолету пришлось садиться в Хельсинки, а пассажирам – самостоятельно добираться в Россию, сообщают "Ведомости".
Об инциденте "Ведомостям" рассказали пассажир, летевший этим рейсом, и представители Росавиации и аэропорта Пулково. На борту, по их словам, находилось …
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26 марта 2013, 11:50