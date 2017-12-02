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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки. Статья – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Малыш скончался в больнице 18 ноября 2017 года.

«По версии следствия, причиной смерти послужило несвоевременное 
1 декабря 2017, 08:03
Вечно молодой «Казанова»: Полиция Сызрани вручила медаль Валерию Леонтьеву

Вечно молодой «Казанова»: Полиция Сызрани вручила медаль Валерию Леонтьеву

В четверг, 23 ноября, в Сызрани состоялся большой концерт вечно молодого «Казановы» 68-летнего Валерия Леонтьева. Известный советский и российский певец растопил сердца сызранцев своим живым выступлением и шутливым общением с залом, а также получил от них подарки, один из которых 
25 ноября 2017, 01:35
Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

В Самаре автоледи сбила ехавшего по зебре 8-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло на улице Потапова напротив дома №243 по улице Ново-Садовой. У пострадавшего травма живота. 

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 22.11.2017 года в 18:00 водитель 1979 года 
23 ноября 2017, 03:43
Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в соцсети новый снимок – он сфотографировал Сызрань с МКС.

«Привет, #Сызрань! Этот город в Самарской области был основан еще в 1683 году, когда Россия наращивала свои территории на Востоке, и для обеспечения безопасного 

23 ноября 2017, 12:03
В блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб

В блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб

Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети "ВКонтакте", что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию, напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото со стоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало сызранские 

21 ноября 2017, 06:28
До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»

Сегодня, 18 ноября, в 17:31 на пульт единого дежурного МЧС по Самарской области поступило сообщение о происшествии на воде.

В районе Полевого спуска на Волге перевернулась лодка «Казанка». По данным ведомства, на борту находились 3 человека. Один из них, 
18 ноября 2017, 11:57
В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца. 

«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в 
14 ноября 2017, 10:46
Жигулевск: мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу

Жигулевск: мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу

В Самарской области мигрант морил ребенка голодом и не пускал в школу. Уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в Жигулевске. Подозреваемый – 45-летний гражданин одной из соседних республик.

«В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, 
13 ноября 2017, 02:39
Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, рухнувшего на Шпицбергене, был и самарец

Трагедия произошла днем 26 октября у архипелага Шпицбергена. В 10 километрах от Баренцбурга потерпел крушение российский вертолет МИ-8. На его борту которого находились восемь человек -  пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Росгидромета. Бортмехаником Ми-8 был житель Самарской области, 
30 октября 2017, 08:30
Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Сегодня, 21 октября, в Самаре случился пожар. На улице Комсомольской загорелся 2-этажный кирпичный дом. Пламя охватило участок в 70 квадратных метров. По словам очевидцев, загорелись кровля и второй этаж.

На тушение выезжали пожарное подразделение в составе 31 человек личного 
21 октября 2017, 05:33
В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов

В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов

Спасатели города Октябрьск провели эвакуацию матросов, с танкера, стоящего на рейде. Четыре человека, находившиеся на судне, заболели, у них повысилась температура. 19 октября к танкеру был направлен спасательный катер. Сотрудники ПСО доставили заболевших на берег и передали сотрудникам скорой помощи. 

20 октября 2017, 02:18
В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении матери, оставившей новорожденного ребенка на улице. Перед судом предстанет 21-летняя женщина. Её обвиняют по статье «оставление в опасности».

Инцидент произошел 26 июля в селе Малая Царевщина. По данным силовиков, молодая женщина 

24 августа 2017, 09:49
Авиакомпания-лоукостер Vueling Airlines решила явочным порядком совершить дополнительный рейс в Петербург

Авиакомпания-лоукостер Vueling Airlines решила явочным порядком совершить дополнительный рейс в Петербург

Российские диспетчеры борт в страну не пустили. Самолету пришлось садиться в Хельсинки, а пассажирам – самостоятельно добираться в Россию, сообщают "Ведомости".

Об инциденте "Ведомостям" рассказали пассажир, летевший этим рейсом, и представители Росавиации и аэропорта Пулково. На борту, по их словам, находилось 

26 марта 2013, 11:50
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