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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
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В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ

Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.

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Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения

Занятия пройдут в 25 регионах страны. В качестве пилотной площадки выбрали Самару. Первая лекция для пенсионеров прошла в экономическом университете.
Спустя 40-50 лет они вновь на студенческой скамье. Самарцы "серебряного возраста" пришли в экономический университет, чтобы повысить уровень своей финансовой 

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ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%

ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%

Центробанк понизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. При этом Банк России будет учитывать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели. Инфляция остается вблизи четырех процентов, указано в сообщении.

«Отклонение инфляции 

27 октября 2017, 03:41
ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку

С 18 сентября ключевая ставка, по которой Центробанк  предоставляет кредиты коммерческим банкам  и готов принимать от них деньги  на депозиты, составляет 8,5%. В пятницу регулятор снизил ее на 0,5%.
Напомним, подобное  происходит уже далеко не первый раз.
Ранее глава ЦБ 

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Что будет с ключевой ставкой: прогноз экспертов

Что будет с ключевой ставкой: прогноз экспертов

По мнению экспертов, в конце недели Центробанк снизит ключевую ставку до 8,5 процента. Этот вопрос совет директоров регулятора рассмотрит 15 сентября. К снижению ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, по мнению финансистов, «подталкивает» снижение годовой инфляции до исторического минимума - 

13 сентября 2017, 03:07
Ключевую ставку оставили на уровне 9% годовых

Ключевую ставку оставили на уровне 9% годовых

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 9 процентов годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Инфляция в стране остается вблизи целевого уровня, восстановление экономической активности продолжается, отметили в Совете директоров ЦБ. В то же время краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. 

28 июля 2017, 04:28
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