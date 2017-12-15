Совет директоров Центробанка сегодня соберется на последнее в этом году заседание. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет снижена сразу на 25 базисных пунктов до 8% годовых.
Этому способствует замедление инфляции в России ниже целевого уровня в 4%. Все это значит, что после 1 января кредиты, в том числе и ипотечные, могут подешеветь. Если решение о снижении ставки будет принято, это будет уже шестое послабление регулятора за текущий год. Напомним, в начале 2017-го данный показатель равнялся 10 процентам.
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