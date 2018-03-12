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За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник
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6 марта 2018, 10:16
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Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре
Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.
Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха …
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6 марта 2018, 08:43
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Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре
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2 марта 2018, 11:20
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Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»
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1 марта 2018, 10:41
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Матч четветьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» перенесен из-за мороза в Самаре
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28 февраля 2018, 06:13