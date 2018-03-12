Матч четветьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» перенесен из-за мороза в Самаре Матч четвертьфинала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак», который должен был пройти в Самаре, перенесен. За час до встречи была замерена температура воздуха, и она составила -15 градусов. В этом случае матч можно было проводить только с согласия …