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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

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- Если говорить о сборах. Зимой вы брали на них троих игроков из второй команды. Как вы оцениваете уровень футболистов? Можно ли рассчитывать на то, что они окажутся в основном составе хотя бы к следующему сезону?

- Если они будут прогрессировать, 

11 апреля 2018, 11:01
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