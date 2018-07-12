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«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером
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12 июля 2018, 12:53
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Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре
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10 июля 2018, 01:15
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«Крылья Советов-2» не будут заявляться на участие в следующем сезоне ПФЛ
Команда «Крылья Советов-2» не будет заявляться на участие в новом сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Дело в том, что по регламенту, клубу, играющему в Премьер-лиге, необходимо иметь дублирующий состав. Было решено, что «молодежку» будут комплектовать именно на основе «КС-2». Также …
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10 июля 2018, 11:28
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Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ
10 июля в Самаре будет работать гастрономический фестиваль городов-организаторов ЧМ. Он откроется на набережной в районе Некрасовского спуска в 11:00 и будет принимать посетителей до 0:00.
«Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP представляет собой мобильный проект, участники которого ездят по …
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9 июля 2018, 02:37
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31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА
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9 июля 2018, 01:43
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Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»
15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.
В 19:00 на площади Куйбышева начнется трансляция финала мундиаля. После того, как определится чемпион мира …
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9 июля 2018, 10:56
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Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре
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6 июля 2018, 04:18
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Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»
Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.
Также …
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31 мая 2018, 09:45
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Названы условия нового контракта Андрея Тихонова с ФК «Крылья Советов»
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30 мая 2018, 04:46
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Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон
В Самаре назвали имя наставника футбольного клуба «Крылья Советов» на ближайший год. Пост главного тренера самарских футболистов, по данным "Спорт-экспресса" сохранит Андрей Тихонов. Контракт с ним будет продлен на один год, передает sport-express.ru. Предыдущее соглашение истекало по итогам сезона в …
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29 мая 2018, 02:26
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Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте
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11 апреля 2018, 11:01