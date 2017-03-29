Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
- Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно!
- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.
- Лучшие сорта винограда. Разбираемся в многообразии посадочного материала.
- Папоротник - древнейшее и, пожалуй, самое загадочное растение. Как вырастить на подоконнике «Оленьи рога», которые, если верить преданию, приносят удачу? Развенчиваем языческие мифы.
- Безопасный балкон. Качественное остекление. Опыт специалистов.
Смотрите программу «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в среду, 29 марта, в 18:20, и в четверг, 30 марта, в 06:55. Ведущая программы - кандидат биологических наук Ирина Васильевна Рузаева.
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