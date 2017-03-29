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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Вам продали некачественный товар? Не знаете, как отстоять свои интересы в суде? Смотрите в среду, 29 марта, в 18.00 -  программу «Ваше право»  на телеканале  «ТЕРРА- РЕН ТВ»:  всё о правах потребителей и способах их защиты.

 
29 марта 2017, 05:39
Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Смотрите сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
 

«Пришло время побеждать» - самарские болельщики о предстоящем матче «Крыльев Советов» с ЦСКА.  
 

«Меня приглашали в лучшие команды СССР» - интервью Равиля Аряпова. 
 

«ЦСКА силён, но шанс на 

28 марта 2017, 04:27
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»:

- Готовимся к дачному сезону. Мартовские работы в теплице и проблемы при выращивании рассады. Что делать, если семена плохо всходят?!
 
- Тревожные приметы весны. Чем опасны лунки вокруг стволов 

22 марта 2017, 04:40
Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Сегодня в программе «Всё самое лучшее» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

-  Маленькие модницы и стильные леди покоряют подиум. В Самаре завершился конкурс красоты "Мисс бьюти Самара 2017". Кто отправится очаровывать столицу?

- В любом салоне посоветуют десятки матрасов на любой 

17 марта 2017, 01:24
«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.

Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.

Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать 
15 марта 2017, 05:56
Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
 
Разнообразные композиции из комнатных растений.
 
Сад вашей мечты. Полезная информация от нашего эксперта.
 
Новый дизайн старого участка. Рекомендации от 

15 марта 2017, 05:06
Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки

Ведущая программы «Дачный мир» стала экспертом аграрной выставки

В Самарской области в поселке Усть-Кинельский проходит Губернская сельскохозяйственная выставка. В день открытия состоялся круглый стол «Мастер-класс по садоводству». В мероприятии приняла участие ведущая программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА», кандидат биологических наук Ирина Рузаева. Её выступление было посвящено теме: 

23 сентября 2016, 05:16
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