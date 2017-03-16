Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?
Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России по Самарской области Ольга Крикова.
Смотрите в четверг, 16 марта, в 18.20 на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ».
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«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы
Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.
Как уже сообщала «ТЕРРА», предприниматели просили признать недействительным вынесенное в мае прошлого года решение ФНС о …
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16 марта 2017, 11:51
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«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»
Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.
Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.
Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать …
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15 марта 2017, 05:56
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Анонс программы «Дачный мир» 15 марта
Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
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15 марта 2017, 05:06
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Анонс программы «Ваше право» 15 марта
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15 марта 2017, 04:35
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«Территория смеха»: расскажи анекдот и смотри свое выступление на телеканале «ТЕРРА»!
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15 марта 2017, 03:41
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Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов
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9 марта 2017, 03:58
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Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги
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8 февраля 2017, 03:13
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3 февраля 2017, 01:00
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"Первые лица"
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8 сентября 2016, 12:20
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Михаил Куперберг рассказал о закрытии самарского киноклуба «Ракурс»
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17 декабря 2015, 11:40
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15 октября в программе «Первые лица» выступит Владимир Гутенев
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15 октября 2015, 12:56
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Иван Мотынга - гость программы «Первые лица» 10 сентября
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10 сентября 2015, 03:12