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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.

Как уже сообщала «ТЕРРА», предприниматели просили признать недействительным вынесенное в мае прошлого года решение ФНС о 

16 марта 2017, 11:51
«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.

Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.

Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать 
15 марта 2017, 05:56
Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
 
Разнообразные композиции из комнатных растений.
 
Сад вашей мечты. Полезная информация от нашего эксперта.
 
Новый дизайн старого участка. Рекомендации от 

15 марта 2017, 05:06
Анонс программы «Ваше право» 15 марта

Анонс программы «Ваше право» 15 марта

Смотрите сегодня в программе «Ваше право» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ». Почему затягиваются сроки переселения жильцов из аварийных домов? И правомерно ли предоставление новых квартир с меньшим метражом?  Об этом и многом другом в программе «Ваше право» - в среду, 

15 марта 2017, 04:35
«Территория смеха»: расскажи анекдот и смотри свое выступление на телеканале «ТЕРРА»!

«Территория смеха»: расскажи анекдот и смотри свое выступление на телеканале «ТЕРРА»!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» дарит возможность оказаться внутри проекта «Территория смеха» всем, кому исполнилось  18 лет!  Знаешь смешной анекдот, от которого ты смеялся до слез – поделись им со всеми и попади на ТВ! Приходи в ТРК «Космопорт» 25 марта, расскажи свой 

15 марта 2017, 03:41
Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов

Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов

Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов. Они выросли на 60% с начала года по сравнению с первыми двумя месяцами 16-го. Это в первую очередь акцизы, НДС, а также налог на доходы физических лиц. В частности, доходы от НДФЛ превысили 

9 марта 2017, 03:58
Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги

Каждый четвертый житель Самарской области не платит имущественные налоги

В 2016 году в Самарской губернии извещение о необходимости погасить долги по имущественным налогам получили 430 тысяч жителей. Это каждый четвертый взрослый. За недвижимость, землю и транспорт они задолжали 1 миллиард 300 миллионов рублей. Эти деньги должны были попасть в 

8 февраля 2017, 03:13
Как подать заявление на налоговую льготу?

Как подать заявление на налоговую льготу?
3 февраля 2017, 01:00

"Первые лица"

Когда самарские избиратели увидят настоящие политические дебаты? Зачем во время предвыборной гонки кандидаты подают иски в суд на своих оппонентов? 

Об этом и многом другом в программе "Первые лица" рассказал депутат Самарской губернской Думы Михаил Матвеев.  

Смотрите программу «Первые лица» на 

8 сентября 2016, 12:20
Михаил Куперберг рассказал о закрытии самарского киноклуба «Ракурс»

Михаил Куперберг рассказал о закрытии самарского киноклуба «Ракурс»

Самара лишится единственного в городе центра арт-кино. В ближайшие выходные в киноклубе «Ракурс» пройдет последний фестиваль «Синемания-2015». Он будет посвящен 35-летию клуба. Зрителям покажут три программы уникального архивного кино. Это будут ленты 1920-х, 30-х, 40-х и 60-х годов. Некоторые в 
17 декабря 2015, 11:40
15 октября в программе «Первые лица» выступит Владимир Гутенев

15 октября в программе «Первые лица» выступит Владимир Гутенев

Сможет ли государство поддержать продажи новых российских автомобилей? Что ждет рынок труда в Тольятти? Есть ли перспективы у завода «Авиакор»?

Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказал Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ 
15 октября 2015, 12:56
Иван Мотынга - гость программы «Первые лица» 10 сентября

Иван Мотынга - гость программы «Первые лица» 10 сентября

13 сентября, в единый день голосования, жители Самары будут выбирать депутатов районных советов. Какие проблемы предстоит решать народным избранникам? С какими сложностями столкнулись кандидаты в процессе избирательной кампании?
10 сентября 2015, 03:12
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