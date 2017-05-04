3
09
31
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888b     d888             .d8888b.                  888     8888888888 
 d88P  Y88b  8888b   d8888            d88P  Y88b                 888     888        
 Y88b. d88P  88888b.d88888            888    888                 888     888        
  "Y88888"   888Y88888P888  888  888  Y88b. d888  88888b.d88b.   888888  8888888    
 .d8P""Y8b.  888 Y888P 888  888  888   "Y888P888  888 "888 "88b  888     888        
 888    888  888  Y8P  888  888  888         888  888  888  888  888     888        
 Y88b  d88P  888   "   888  Y88b 888  Y88b  d88P  888  888  888  Y88b.   888        
  "Y8888P"   888       888   "Y88888   "Y8888P"   888  888  888   "Y888  8888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Анонс программы «Первые лица» 6 апреля

Сегодня в программе «Первые лица» на канале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:
Как не попасть в чрезвычайную ситуацию? Что делать, если вы все-таки в ней оказались? Об этом и многом другом рассказал начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь. Смотрите программу «Первые лица» 

6 апреля 2017, 02:03
Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.

- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?

- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на 

3 апреля 2017, 05:18
Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

 Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

 - Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно! 

- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

- Лучшие сорта 

29 марта 2017, 05:44
Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Вам продали некачественный товар? Не знаете, как отстоять свои интересы в суде? Смотрите в среду, 29 марта, в 18.00 -  программу «Ваше право»  на телеканале  «ТЕРРА- РЕН ТВ»:  всё о правах потребителей и способах их защиты.

 
29 марта 2017, 05:39
Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Смотрите сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
 

«Пришло время побеждать» - самарские болельщики о предстоящем матче «Крыльев Советов» с ЦСКА.  
 

«Меня приглашали в лучшие команды СССР» - интервью Равиля Аряпова. 
 

«ЦСКА силён, но шанс на 

28 марта 2017, 04:27
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?

Об этом и многом другом в  программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России 

16 марта 2017, 04:23

"Первые лица"

Когда самарские избиратели увидят настоящие политические дебаты? Зачем во время предвыборной гонки кандидаты подают иски в суд на своих оппонентов? 

Об этом и многом другом в программе "Первые лица" рассказал депутат Самарской губернской Думы Михаил Матвеев.  

Смотрите программу «Первые лица» на 

8 сентября 2016, 12:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна