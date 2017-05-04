Зачем человеку дается власть? Как отмечать 40-дневный пасхальный праздник? Где в Самарской епархии планируется строить новые храмы?
Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказал митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Смотрите программу «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА» сегодня в 18:10.
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Анонс программы «Первые лица» 6 апреля
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6 апреля 2017, 02:03
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Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.
- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?
- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на …
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3 апреля 2017, 05:18
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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта
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29 марта 2017, 05:44
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Анонс программы «Ваше право» 29 марта
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29 марта 2017, 05:39
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Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта
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28 марта 2017, 04:27
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Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля
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23 марта 2017, 10:12
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Анонс программы «Первые лица» 16 марта
Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?
Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России …
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16 марта 2017, 04:23
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"Первые лица"
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8 сентября 2016, 12:20