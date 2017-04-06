Сегодня в программе «Первые лица» на канале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:
Как не попасть в чрезвычайную ситуацию? Что делать, если вы все-таки в ней оказались? Об этом и многом другом рассказал начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь. Смотрите программу «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» сегодня, 6 апреля, в 18:30.
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Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.
Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы …
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5 апреля 2017, 04:21
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Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля
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4 апреля 2017, 04:25
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Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.
- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?
- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на …
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3 апреля 2017, 05:18
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Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»
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3 апреля 2017, 03:12
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Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля
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23 марта 2017, 10:12
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Анонс программы «Первые лица» 16 марта
Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?
Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России …
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16 марта 2017, 04:23
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"Первые лица"
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8 сентября 2016, 12:20
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Самарские спасатели могут лишиться базы у пивзавода
Поисково-спасательную службу региона лишили лицензии на водопользование акваторией Волги в районе самарского пивзавода, где располагается центральная спасательная станция. Такое решение принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Это значит, что сотрудники экстренной службы больше не имеют права ставить на реке свои катера …
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26 февраля 2016, 11:47
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Михаил Куперберг рассказал о закрытии самарского киноклуба «Ракурс»
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17 декабря 2015, 11:40
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Глава областного МЧС Олег Бойко поставил вопрос об увольнении начальника спасательной службы Олега Моцаря
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24 ноября 2015, 07:20
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Самарские спасатели судятся из-за берега Волги
Не утихает конфликт вокруг территории на берегу Волги у Волжского проспекта, где сейчас расположены помещения и плавсредства поисково-спасательной службы Самарской области. Напомним, 17 сентября вступили в законную силу судебные акты, принятые Арбитражным судом Самарской области и Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом …
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1 октября 2015, 03:33
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В Самаре прошли обыски у начальника областных спасателей Олега Моцаря
Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», в среду, 13 мая, в Самаре прошли обыски в офисе и дома у руководителя областной поисково-спасательной службы Олега Моцаря (на фото). Как заявил журналисту «ТЕРРЫ» сам Олег Моцарь, следователей интересовали документы, касающиеся оформления права водопользования …
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14 мая 2015, 09:48