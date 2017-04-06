4
05
24
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.              .d8888b.       d8888    .d8888b.   888b     d888  888888b.   
 d88P  Y88b            d88P  Y88b     d8P888   d88P  Y88b  8888b   d8888  888  "88b  
        888            Y88b. d88P    d8P 888          888  88888b.d88888  888  .88P  
      .d88P   8888b.    "Y88888"    d8P  888        .d88P  888Y88888P888  8888888K.  
  .od888P"       "88b  .d8P""Y8b.  d88   888    .od888P"   888 Y888P 888  888  "Y88b 
 d88P"       .d888888  888    888  8888888888  d88P"       888  Y8P  888  888    888 
 888"        888  888  Y88b  d88P        888   888"        888   "   888  888   d88P 
 888888888   "Y888888   "Y8888P"         888   888888888   888       888  8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.

Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы 
5 апреля 2017, 04:21
Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля

Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:
- Чуда не случилось. Действующие чемпионы оказались сильнее, но матч ЦСКА и «Крыльев» принес российскому футболу новые рекорды.

- Представляем соперника - пермский «Амкар». На Металлурге готовятся к битве прежней и нынешней 

4 апреля 2017, 04:25
Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.

- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?

- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на 

3 апреля 2017, 05:18
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый 12-серийный фильм «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый эпизод 

3 апреля 2017, 03:12
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?

Об этом и многом другом в  программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России 

16 марта 2017, 04:23

"Первые лица"

Когда самарские избиратели увидят настоящие политические дебаты? Зачем во время предвыборной гонки кандидаты подают иски в суд на своих оппонентов? 

Об этом и многом другом в программе "Первые лица" рассказал депутат Самарской губернской Думы Михаил Матвеев.  

Смотрите программу «Первые лица» на 

8 сентября 2016, 12:20
Самарские спасатели могут лишиться базы у пивзавода

Самарские спасатели могут лишиться базы у пивзавода

Поисково-спасательную службу региона лишили лицензии на водопользование акваторией Волги в районе самарского пивзавода, где располагается центральная спасательная станция. Такое решение принял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. Это значит, что сотрудники экстренной службы больше не имеют права ставить на реке свои катера 
26 февраля 2016, 11:47
Михаил Куперберг рассказал о закрытии самарского киноклуба «Ракурс»

Михаил Куперберг рассказал о закрытии самарского киноклуба «Ракурс»

Самара лишится единственного в городе центра арт-кино. В ближайшие выходные в киноклубе «Ракурс» пройдет последний фестиваль «Синемания-2015». Он будет посвящен 35-летию клуба. Зрителям покажут три программы уникального архивного кино. Это будут ленты 1920-х, 30-х, 40-х и 60-х годов. Некоторые в 
17 декабря 2015, 11:40
Глава областного МЧС Олег Бойко поставил вопрос об увольнении начальника спасательной службы Олега Моцаря

Глава областного МЧС Олег Бойко поставил вопрос об увольнении начальника спасательной службы Олега Моцаря

Сегодня, 24 ноября, об этом на пресс-конференции рассказал Олег Бойко. "Мной подготовлено обращение на имя губернатора, где я ставлю вопрос о соответствии Моцаря Олега Петровича занимаемой должности по итогам навигации 2015 года и его увольнении". По оценке начальника МЧС, спасатели работают 
24 ноября 2015, 07:20
Самарские спасатели судятся из-за берега Волги

Самарские спасатели судятся из-за берега Волги

Не утихает конфликт вокруг территории на берегу Волги у Волжского проспекта, где сейчас расположены помещения и плавсредства поисково-спасательной службы Самарской области. Напомним, 17 сентября вступили в законную силу судебные акты, принятые Арбитражным судом Самарской области и Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом 
1 октября 2015, 03:33
В Самаре прошли обыски у начальника областных спасателей Олега Моцаря

В Самаре прошли обыски у начальника областных спасателей Олега Моцаря

Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», в среду, 13 мая, в Самаре прошли обыски в офисе и дома у руководителя областной поисково-спасательной службы Олега Моцаря (на фото). Как заявил журналисту «ТЕРРЫ» сам Олег Моцарь, следователей интересовали документы, касающиеся оформления права водопользования 
14 мая 2015, 09:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна