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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми попасть на предпремьерный показ фильма «Время  первых». Он состоится в Самаре 4 апреля в мультиплексе «Киномост» по адресу: улица Ново-Садовая, 160м, ТЦ «МегаСити».

Вас ждет не просто премьера 

21 марта 2017, 11:24
«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» покинули зону прямого вылета из Российской футбольной Премьер-лиги, но по-прежнему остаются в числе аутсайдеров. Первый матч года на стадионе «Металлург» принес болельщикам противоречивые эмоции. Впрочем, соперник был достойным.

После минимального поражения на легендарном стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Ростов» 

20 марта 2017, 02:34
Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!

20 марта на радио «DFM в Самаре» стартует новая игра – «Ждун». Самые внимательные получат приз!
20 марта 2017, 01:02
Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Сегодня в программе «Всё самое лучшее» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

-  Маленькие модницы и стильные леди покоряют подиум. В Самаре завершился конкурс красоты "Мисс бьюти Самара 2017". Кто отправится очаровывать столицу?

- В любом салоне посоветуют десятки матрасов на любой 

17 марта 2017, 01:24
Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?

Об этом и многом другом в  программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России 

16 марта 2017, 04:23
РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». 
15 марта 2017, 02:54
Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Реванш не состоялся - в матче 19 тура чемпионата России "Крылья Советов" во второй раз за сезон проиграли "Уфе" (детали поединка в нашем отчёте).

Мужики с берегов Дона - представляем футбольный 

14 марта 2017, 01:18
«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета

«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета

«Крылья Советов» после выездного поражения в девятнадцатом туре чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги опустились в турнирной таблице непосредственно в зону вылета. Поединок в столице Башкирии хозяева поля начали резво и самарцы не справились с их стартовым натиском - Иван Пауревич буквально 

13 марта 2017, 02:46
Анонс программы «Тотальный футбол» на 7 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» на 7 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

- Начали с поражения - "Крылья Советов" в первом матче весенней части чемпионата России крупно уступили московскому "Локомотиву".

- Следующий матч - с "Уфой": представляем соперника "Крыльев" по 19-му туру.

- Местами 

7 марта 2017, 01:23
Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Уважаемые телезрители! Обращаем ваше внимание на то, что изменилось время выхода некоторых программ телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ». Так, передача «Тотальный футбол» теперь выходит во вторник в 18:30. Ночной выпуск «Новости. Самара» теперь смотрите в 23:30.
17 февраля 2015, 02:47
«Восход» притормозил «Энергию»

«Восход» притормозил «Энергию»

В десятом туре чемпионата Самары по футболу состоялся один из главных матчей сезона: «Восход» встречался с «Энергией-Соколом». Перед личным спором «Восход» отставал от красноглинцев на два очка и права на осечку не имел. Принципиальный поединок, вопреки ожиданиям, прошёл с заметным 

9 июля 2013, 01:29
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