Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
Концовку смазали, но ничью удержали - разбор матча "Крылья Советов" - "Ростов".
На душе тревога - болельщики о судьбе "Крыльев" в текущем чемпионате России.
Первая весенняя - молодёжная команда "Крылья Советов" одержала победу над резервистами "Ростова".
Подробности - в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ» во вторник, 21 марта, в 18:00.
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«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ
«Крылья Советов» покинули зону прямого вылета из Российской футбольной Премьер-лиги, но по-прежнему остаются в числе аутсайдеров. Первый матч года на стадионе «Металлург» принес болельщикам противоречивые эмоции. Впрочем, соперник был достойным.
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Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта
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17 марта 2017, 01:24
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Анонс программы «Первые лица» 16 марта
Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?
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РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». …
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15 марта 2017, 02:54
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Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта
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14 марта 2017, 01:18
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«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета
«Крылья Советов» после выездного поражения в девятнадцатом туре чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги опустились в турнирной таблице непосредственно в зону вылета. Поединок в столице Башкирии хозяева поля начали резво и самарцы не справились с их стартовым натиском - Иван Пауревич буквально …
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13 марта 2017, 02:46
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Анонс программы «Тотальный футбол» на 7 марта
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7 марта 2017, 01:23
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Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»
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17 февраля 2015, 02:47
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«Восход» притормозил «Энергию»
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9 июля 2013, 01:29