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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»:

- Готовимся к дачному сезону. Мартовские работы в теплице и проблемы при выращивании рассады. Что делать, если семена плохо всходят?!
 
- Тревожные приметы весны. Чем опасны лунки вокруг стволов 

22 марта 2017, 04:40
28 марта кастинг на канале «ТЕРРА» - ищем ведущую!

28 марта кастинг на канале «ТЕРРА» - ищем ведущую!

«ТЕРРА» выберет новую ведущую для спик-шоу «Бункер S». Ищем веселую, милую, обаятельную и смешливую девушку не моложе 18 лет. Общепринятые стандарты красоты – 90-60-90 и тому подобное – не имеют значения,  главное - заразительный смех!

«Бункер S» - развлекательное спик-шоу ТРК 

22 марта 2017, 02:41
Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Концовку смазали, но ничью удержали - разбор матча "Крылья Советов" - "Ростов".

На душе тревога - болельщики о судьбе "Крыльев" в текущем чемпионате России.

Первая весенняя - молодёжная команда "Крылья Советов" одержала 

21 марта 2017, 12:58
Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Сегодня в программе «Всё самое лучшее» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

-  Маленькие модницы и стильные леди покоряют подиум. В Самаре завершился конкурс красоты "Мисс бьюти Самара 2017". Кто отправится очаровывать столицу?

- В любом салоне посоветуют десятки матрасов на любой 

17 марта 2017, 01:24
Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
 
Разнообразные композиции из комнатных растений.
 
Сад вашей мечты. Полезная информация от нашего эксперта.
 
Новый дизайн старого участка. Рекомендации от 

15 марта 2017, 05:06
Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Реванш не состоялся - в матче 19 тура чемпионата России "Крылья Советов" во второй раз за сезон проиграли "Уфе" (детали поединка в нашем отчёте).

Мужики с берегов Дона - представляем футбольный 

14 марта 2017, 01:18
Анонс программы «Тотальный футбол» на 7 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» на 7 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

- Начали с поражения - "Крылья Советов" в первом матче весенней части чемпионата России крупно уступили московскому "Локомотиву".

- Следующий матч - с "Уфой": представляем соперника "Крыльев" по 19-му туру.

- Местами 

7 марта 2017, 01:23
Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Уважаемые телезрители! Обращаем ваше внимание на то, что изменилось время выхода некоторых программ телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ». Так, передача «Тотальный футбол» теперь выходит во вторник в 18:30. Ночной выпуск «Новости. Самара» теперь смотрите в 23:30.
17 февраля 2015, 02:47
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