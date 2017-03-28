Смотрите сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
«Пришло время побеждать» - самарские болельщики о предстоящем матче «Крыльев Советов» с ЦСКА.
«Меня приглашали в лучшие команды СССР» - интервью Равиля Аряпова.
«ЦСКА силён, но шанс на победу у «Крыльев» есть - экс-главный тренер «Крыльев Советов» Александр Цыганков представляет команду Виктора Гончаренко.
Подробности – в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ» 28 марта в 18:00.
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Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля
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23 марта 2017, 10:12
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Анонс программы «Дачный мир» 22 марта
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22 марта 2017, 04:40
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28 марта кастинг на канале «ТЕРРА» - ищем ведущую!
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22 марта 2017, 02:41
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Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта
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21 марта 2017, 12:58
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Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта
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17 марта 2017, 01:24
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Анонс программы «Дачный мир» 15 марта
Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
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15 марта 2017, 05:06
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Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта
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14 марта 2017, 01:18
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Анонс программы «Тотальный футбол» на 7 марта
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7 марта 2017, 01:23
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Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»
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17 февраля 2015, 02:47