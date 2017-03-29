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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

 Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

 - Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно! 

- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

- Лучшие сорта 

29 марта 2017, 05:44
Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Смотрите сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
 

«Пришло время побеждать» - самарские болельщики о предстоящем матче «Крыльев Советов» с ЦСКА.  
 

«Меня приглашали в лучшие команды СССР» - интервью Равиля Аряпова. 
 

«ЦСКА силён, но шанс на 

28 марта 2017, 04:27
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»:

- Готовимся к дачному сезону. Мартовские работы в теплице и проблемы при выращивании рассады. Что делать, если семена плохо всходят?!
 
- Тревожные приметы весны. Чем опасны лунки вокруг стволов 

22 марта 2017, 04:40
Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Анонс программы «Все самое лучшее» 17 марта

Сегодня в программе «Всё самое лучшее» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

-  Маленькие модницы и стильные леди покоряют подиум. В Самаре завершился конкурс красоты "Мисс бьюти Самара 2017". Кто отправится очаровывать столицу?

- В любом салоне посоветуют десятки матрасов на любой 

17 марта 2017, 01:24
Анонс программы «Ваше право» 15 марта

Анонс программы «Ваше право» 15 марта

Смотрите сегодня в программе «Ваше право» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ». Почему затягиваются сроки переселения жильцов из аварийных домов? И правомерно ли предоставление новых квартир с меньшим метражом?  Об этом и многом другом в программе «Ваше право» - в среду, 

15 марта 2017, 04:35
Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Уважаемые телезрители! Обращаем ваше внимание на то, что изменилось время выхода некоторых программ телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ». Так, передача «Ваше право» теперь выходит в среду в 18:30, «Дачный мир» - также по средам в 19:00. Ночной выпуск «Новости. Самара» смотрите 

18 февраля 2015, 12:56
Вопросы в эфир к программам телекомпании

Вопросы в эфир к программам телекомпании "ТЕРРА"

Уважаемые телезрители!
Напоминаем вам, что вы можете задавать вопросы перед выходом наших программ на сайте телерадиокомпании «ТЕРРА» http://www.trkterra.ru/. На главной странице в правом блоке «Вопросы в эфир» оставляйте свои комментарии к любой передаче или интересующий вас вопрос.
Одна из самых 

19 февраля 2014, 04:02
За незаконно размещенную рекламу на транспорте будут штрафовать

За незаконно размещенную рекламу на транспорте будут штрафовать

За незаконно размещенную рекламу на транспорте будут штрафовать. За нарушение профильного законодательства рядовому гражданину придется раскошелиться на 2 - 2,5 тыс. руб., должностному лицу - на 10 - 15 тыс., а юрлицо заплатит штраф от 50 до 200 тыс. руб. 

24 июля 2013, 04:41
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