Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая. С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью …