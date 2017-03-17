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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?

Об этом и многом другом в  программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России 

16 марта 2017, 04:23
«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.

Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.

Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать 
15 марта 2017, 05:56
Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
 
Разнообразные композиции из комнатных растений.
 
Сад вашей мечты. Полезная информация от нашего эксперта.
 
Новый дизайн старого участка. Рекомендации от 

15 марта 2017, 05:06
Анонс программы «Ваше право» 15 марта

Анонс программы «Ваше право» 15 марта

Смотрите сегодня в программе «Ваше право» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ». Почему затягиваются сроки переселения жильцов из аварийных домов? И правомерно ли предоставление новых квартир с меньшим метражом?  Об этом и многом другом в программе «Ваше право» - в среду, 

15 марта 2017, 04:35
Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Реванш не состоялся - в матче 19 тура чемпионата России "Крылья Советов" во второй раз за сезон проиграли "Уфе" (детали поединка в нашем отчёте).

Мужики с берегов Дона - представляем футбольный 

14 марта 2017, 01:18
Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Графики отставания. Чем чреваты срывы сроков возведения объектов к чемпионату мира по футболу?

Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?

На грани экологической катастрофы. Половина населения Самарской области пьет некачественную 

13 марта 2017, 03:56
Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта

Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта

Сегодня, 6 марта, в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
 
Плюсы и минусы жизни в пластике. В России снова заговорили об отказе от наличных расчетов.

Принципы невезения. Почему льготникам не достаются положенные по закону лекарства?!

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6 марта 2017, 04:09
Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»

Уважаемые телезрители! Обращаем ваше внимание на то, что изменилось время выхода некоторых программ телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ».

Так, передача «Капитал. Подробности» теперь выходит в пятницу в 19:00, «Все самое лучшее» смотрите сегодня в 18:30. Ночной выпуск «Новости. Самара» выйдет в 

20 февраля 2015, 05:39
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