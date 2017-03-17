Сегодня в программе «Всё самое лучшее» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
- Маленькие модницы и стильные леди покоряют подиум. В Самаре завершился конкурс красоты "Мисс бьюти Самара 2017". Кто отправится очаровывать столицу?
- В любом салоне посоветуют десятки матрасов на любой вкус и кошелек. Но как выбрать такой - чтобы он помогал вашему телу отдохнуть? Советы от специалистов - в рубрике «Уют и комфорт».
Смотрите «Все самое лучше» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 17 марта в 18:20.
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Анонс программы «Первые лица» 16 марта
Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?
Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России …
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16 марта 2017, 04:23
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«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»
Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.
Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.
Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать …
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15 марта 2017, 05:56
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Анонс программы «Дачный мир» 15 марта
Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
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15 марта 2017, 05:06
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Анонс программы «Ваше право» 15 марта
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15 марта 2017, 04:35
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Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта
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14 марта 2017, 01:18
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Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
Графики отставания. Чем чреваты срывы сроков возведения объектов к чемпионату мира по футболу?
Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?
На грани экологической катастрофы. Половина населения Самарской области пьет некачественную …
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13 марта 2017, 03:56
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Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта
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6 марта 2017, 04:09
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Изменения в выходе программ «ТЕРРЫ»
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20 февраля 2015, 05:39