Сегодня, 6 марта, в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:



Плюсы и минусы жизни в пластике. В России снова заговорили об отказе от наличных расчетов.

Принципы невезения. Почему льготникам не достаются положенные по закону лекарства?!

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