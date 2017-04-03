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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый 12-серийный фильм «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый эпизод 

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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

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- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

- Лучшие сорта 

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Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Вам продали некачественный товар? Не знаете, как отстоять свои интересы в суде? Смотрите в среду, 29 марта, в 18.00 -  программу «Ваше право»  на телеканале  «ТЕРРА- РЕН ТВ»:  всё о правах потребителей и способах их защиты.

 
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Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Смотрите сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
 

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«Меня приглашали в лучшие команды СССР» - интервью Равиля Аряпова. 
 

«ЦСКА силён, но шанс на 

28 марта 2017, 04:27
Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»:

- Готовимся к дачному сезону. Мартовские работы в теплице и проблемы при выращивании рассады. Что делать, если семена плохо всходят?!
 
- Тревожные приметы весны. Чем опасны лунки вокруг стволов 

22 марта 2017, 04:40
Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

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Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?

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13 марта 2017, 03:56
Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта

Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта

Сегодня, 6 марта, в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
 
Плюсы и минусы жизни в пластике. В России снова заговорили об отказе от наличных расчетов.

Принципы невезения. Почему льготникам не достаются положенные по закону лекарства?!

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«Здравый смысл» 2 ноября: прививки, судебные войны, предмет зависти

Сегодня, 2 ноября, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» выйдет в эфир очередной выпуск информационно-аналитической программы «Здравый смысл».

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«Здравый смысл» 28 сентября: гибель царской семьи, обновленная гордума, доходный кризис, нападения на врачей

Сегодня, 28 сентября, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» выйдет в эфир очередной выпуск информационно-аналитической программы «Здравый смысл».

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Карты вскрыты. 
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