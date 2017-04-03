Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.
- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?
- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на чьей стороне правда?
Подробности в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 3 апреля в 18:30.
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Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»
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3 апреля 2017, 03:12
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В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»
Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. …
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31 марта 2017, 06:07
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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта
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29 марта 2017, 05:44
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Анонс программы «Ваше право» 29 марта
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29 марта 2017, 05:39
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Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта
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28 марта 2017, 04:27
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Анонс программы «Дачный мир» 22 марта
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22 марта 2017, 04:40
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Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
Графики отставания. Чем чреваты срывы сроков возведения объектов к чемпионату мира по футболу?
Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?
На грани экологической катастрофы. Половина населения Самарской области пьет некачественную …
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13 марта 2017, 03:56
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Анонс программы «Здравый смысл» 6 марта
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6 марта 2017, 04:09
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«Здравый смысл» 2 ноября: прививки, судебные войны, предмет зависти
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2 ноября 2015, 01:47
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«Здравый смысл» 28 сентября: гибель царской семьи, обновленная гордума, доходный кризис, нападения на врачей
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28 сентября 2015, 01:17