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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra

В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra

В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra. Музыканты представят самарским меломанам свою новую программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Место проведения - самарская набережная.
А 

2 июня 2017, 05:30
Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване

Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.

2 июня 2017, 04:33
3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra

3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra

В эту субботу, 3 июня, в столице Армении - Ереване - состоится грандиозный концерт известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra. На главной площади города в честь государственного праздника Дня республики музыканты представят новую шоу-программу "The Anthology Of Blues".
Вместе с 

2 июня 2017, 04:01
Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017

Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017

Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
Две вокалистки, Виктория Бездомникова и Владлена Губарева, учились пению в Новокуйбышевске, а 12-летняя Аня Черноталова - коренная самарчанка. В преддверии масштабного музыкального события корреспонденты "ТЕРРЫ"  встретились 

26 мая 2017, 04:07
Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки в это воскресенье, несмотря на проливной дождь собрал в столице 63-го региона тысячи самарцев. Одной из главных площадок стала сцена радио DFM, где диджеи дали свой мастер-класс.
Несмотря на проливной дождь и свинцовые тучи, 

22 мая 2017, 01:00
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики

Открытый концерт состоится 3 июня в 18.00 на площади Республики.
Специально для столицы Армении Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra подготовили программу, в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Именно в Ереване состоится премьера шоу «The Anthology of 

21 мая 2017, 07:07
В Самаре стартовал джазовый фестиваль

В Самаре стартовал джазовый фестиваль "Moving Club Meets Friends - 2017"

В Самаре в минувшие выходные стартовал джазовый фестиваль "Moving Club Meets Friends - 2017". Он проходит уже шестой раз, и в этом году получил статус международного. В областную столицу приехали музыканты из Франции и Люксембурга.
Самара на неделю превратилась в 

15 мая 2017, 02:21
Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку

Подписка на платную музыку вводится с сегодняшнего дня в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом информируют представители отечественной компании Mail.ru Group, владеющей этими социальными сетями.
Подписка будет стоить 149 рублей в месяц. Оплату можно производить банковской картой. Новшество относится к 

28 апреля 2017, 02:15
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