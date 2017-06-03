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В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной группы D'Black Blues Orchestra
В Самаре 11 июня, в преддверии Дня России, состоится концерт известной интернациональной группы D'Black Blues Orchestra. Музыканты представят самарским меломанам свою новую программу "The Anthology Of Blues", в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия. Место проведения - самарская набережная.
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2 июня 2017, 05:30
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Стали известны подробности завтрашнего выступления D'Black Blues Orchestra в Ереване
Завтра, 3 июня, на главной площади Еревана на сцену в составе известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra выйдут 14 музыкантов во главе с лидером группы Владимиром Аветисяном, которые сыграют на 25 музыкальных инструментах. Об этом блюзмены рассказали журналистам на пресс-конференции.
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2 июня 2017, 04:33
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3 июня в столице Армении состоится концерт известного коллектива D'Black Blues Orchestra
В эту субботу, 3 июня, в столице Армении - Ереване - состоится грандиозный концерт известного интернационального коллектива D'Black Blues Orchestra. На главной площади города в честь государственного праздника Дня республики музыканты представят новую шоу-программу "The Anthology Of Blues".
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2 июня 2017, 04:01
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Сразу три девочки из Самарской области борются за право представлять Россию на детском Евровидении – 2017
Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
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26 мая 2017, 04:07
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Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев
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22 мая 2017, 01:00
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra представят в Ереване грандиозное блюзовое шоу в честь 99-летия Первой Республики
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21 мая 2017, 07:07
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В Самаре стартовал джазовый фестиваль "Moving Club Meets Friends - 2017"
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15 мая 2017, 02:21
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Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» будут платить за музыку
Подписка на платную музыку вводится с сегодняшнего дня в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом информируют представители отечественной компании Mail.ru Group, владеющей этими социальными сетями.
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28 апреля 2017, 02:15