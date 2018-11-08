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В Самаре в восьмой раз прошел Парад Памяти
На площади Куйбышева прошел традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из областного центра на фронты Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы боёв, ставший грандиозной демонстрацией советских ВВС иностранному дипломатическому …
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7 ноября 2018, 10:49
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Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов
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7 ноября 2018, 07:27
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В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары
Известный блогер Илья Варламов предложил изменить герб Самары. "Главная достопримечательность Самары - коты", - пишет автор в "Инстаграме". - Надо развивать линию на кошачью столицу России! Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Они в каждом окне, …
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7 ноября 2018, 06:02
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В блогах: самарские музейные фейки
Блогер Алексей Сиверкин рассказал про самарские музейные фейки. "Нигде, как в Самаре, так не бросается в глаза работа музеев - спустя рукава, - считает автор. - Вина в том не искусствоведов и дам-хранительниц. Им самим неудобно за подвохи, устроенные …
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7 ноября 2018, 05:57
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Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс
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6 ноября 2018, 08:37
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На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона
Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие …
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31 октября 2018, 10:17
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В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
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31 октября 2018, 09:49
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Деньги на финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись
Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.
Напомним, ранее волейболисты обратились …
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31 октября 2018, 11:32
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В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям
Прокуратура Ленинского района побывала с проверкой в муниципальном бюджетном учреждении «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства». Ранее к представителям ведомства обратился житель Самары.
Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице …
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31 октября 2018, 10:50
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В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф
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30 октября 2018, 10:58
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Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника
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4 октября 2018, 05:32
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В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина
В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, …
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4 октября 2018, 10:12