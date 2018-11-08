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Материалы по теме:

В Самаре в восьмой раз прошел Парад Памяти

В Самаре в восьмой раз прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева прошел традиционный Парад Памяти, посвященный событиям 1941 года. Тогда из областного центра на фронты Великой Отечественной войны ушли десятки тысяч бойцов. Это был единственный воздушный парад за все годы боёв, ставший грандиозной демонстрацией советских ВВС иностранному дипломатическому 
7 ноября 2018, 10:49
Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в России достигла 9,65 процента при плановом значении в 9 c половиной. И этот показатель продолжит расти, до конца года - точно. Теоретически, он даже может подняться до психологической отметки в 10%. Самарские банки бьют рекорды 
7 ноября 2018, 07:27
В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

Известный блогер Илья Варламов предложил изменить герб Самары. "Главная достопримечательность Самары - коты", - пишет автор в "Инстаграме". - Надо развивать линию на кошачью столицу России! Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Они в каждом окне, 
7 ноября 2018, 06:02
В блогах: самарские музейные фейки

В блогах: самарские музейные фейки

Блогер Алексей Сиверкин рассказал про самарские музейные фейки. "Нигде, как в Самаре, так не бросается в глаза работа музеев - спустя рукава, - считает автор. - Вина в том не искусствоведов и дам-хранительниц. Им самим неудобно за подвохи, устроенные 
7 ноября 2018, 05:57
Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Не успели российские бизнесмены прийти в себя после больших затрат на оборудование своих торговых точек онлайн-кассами (срок истек 1 июля 2018-го), как пришла новость о том, что теперь им придется раскошелиться на обновление программного обеспечения этих устройств. Связано это с 
6 ноября 2018, 08:37
На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие 
31 октября 2018, 10:17
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

Гонка цен на старте. Магазины уже начали переписывать ценники на свои товары в сторону увеличения, но пока этот процесс идет завуалировано, чтобы не отпугивать покупателей. Впрочем, уже сейчас понятно, что очередные антироссийские санкции, которые могут быть приняты уже в ноябре, 
31 октября 2018, 09:49
Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.

Напомним, ранее волейболисты обратились 
31 октября 2018, 11:32
В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям

В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям

Прокуратура Ленинского района побывала с проверкой в муниципальном бюджетном учреждении «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства». Ранее к представителям ведомства обратился житель Самары.

Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице 
31 октября 2018, 10:50
В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф

В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф

В Самарской области автоледи оплатила 101 штраф за нарушение правил дорожного движения. Правда, сделала она это только после того, как лишилась на время водительских прав.

Жительнице Большечерниговского района выписали 101 штраф, но она не спешила их оплачивать. Госавтоинспекция передала 
30 октября 2018, 10:58
Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника

Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника

По данным прокуратуры, житель села Боголюбовка в мае этого года в лесах Аделяковского участкового лесничества Исаклинского района вырубил орешник. Ущерб, который этот человек причинил минлесхозу области, оценили в 86 541 рубль. По региональному закону при заготовке орехов уничтожение деревьев или 
4 октября 2018, 05:32
В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, 
4 октября 2018, 10:12
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