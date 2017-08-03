Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами представители ФАС уверяют, что речь пойдет буквально о каких-то копейках.
Предупреждение в адрес большой четверки сотовых операторов Федеральная антимонопольная служба вынесла 17 июля. В двухнедельный срок они должны были фактически отменить внутрисетевой и национальный роуминг. По мнению ФАС, тарифы на эти услуги необоснованно велики. Текст предписания компании получили на прошлой неделе, а, значит, должны выполнить его с 10 по 13 августа. Представители компании Tele2 уже заявили, что считают все свои тарифы экономически обоснованными. В «Мегафоне» журналистам ТРК «ТЕРРА» пояснили, что выполнить предписание ФАС не так-то просто.
Анна Красовская, менеджер по связям с общественностью самарского отделения компании «Мегафон»:
- Изменение цен на связь в поездках по стране занимает месяцы, а то и годы. Страны ЕС готовились к отмене роуминга несколько лет. Для того, чтобы уравнять тарифы требуется нестандартное техническое решение, проработкой которого мы сейчас занимаемся. Изменить нужно порядка 3000 тарифов по всей стране - изменение каждого из них занимает до 5 рабочих дней – безусловно, операторы за две недели просто не могут выполнить подобное предписание. Мы делаем все возможное, чтобы уровень цен остался приемлемым. Но есть междугородная составляющая, поэтому возможно изменение стоимости.
Сторонники же отмены регионального роуминга указывают, что инфраструктура и технологии за последние 10 лет серьезно продвинулась вперед, поэтому сложностей с тем, чтобы изменить цены, у операторов возникнуть не должно. В любом случае мобильные операторы постараются переложить свои затраты на потребителей. В выигрыше останутся лишь те, кто много путешествует по России.
Как сильно вырастут тарифы, если требование ФАС будет выполнено, сказать сложно. Сами антимонопольщики уверяют, что речь идет о долях копейки из рассета на минуту. Если же сотовые компании откажутся или будут затягивать с отменой внутрисетевого роуминга, ведомство обещает возбудить антимонопольное дело. Его рассмотрение может занять до девяти месяцев.
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Стоимость сотовой связи и мобильного интернета может вырасти почти на треть
Стоимость сотовой связи и мобильного интернета в ближайшее время может вырасти почти на треть. Таким образом, по оценкам экспертов, большая четверка операторов попытается компенсировать издержки от отмены внутрисетевого роуминга. На такой мере сейчас настаивает Федеральная антимонопольная служба. К слову, сами …
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