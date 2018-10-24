В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ. … - Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает, — прокомментировало