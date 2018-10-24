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В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
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24 октября 2018, 10:07
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В блогах: тольяттинец рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа"
Тольяттинец Михаил Арсентьев рассказал, как его отец попал в историю "АВТОВАЗа". "Он участвовал в подготовке производства ВАЗ-21099, который начал выпускаться в 1990 году. Фамилии всех людей, причастных к событию, нанесли на кузов первой модели - она хранится в музее …
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24 октября 2018, 07:53
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В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе "усилили" меры безопасности
Самарец Антон Рубин поведал в "Фейсбуке", как в одной из самарских школ с креативом приняли "срочные меры" после трагедии в Керчи. "Вчера я не смог попасть на территорию школы, - пишет автор. - Просто пришел за ребенком, поднёс к …
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24 октября 2018, 07:38
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В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
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24 октября 2018, 05:16
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Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч
Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Инженерная служба» на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе. На действия городского чиновника пожаловались его коллеги из Департамента финансов и экономического развития мэрии Самары. Специалисты обратили внимание антимонопольщиков, что МП с …
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22 июля 2018, 11:00
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Самарское УФАС оштрафовало «РЖД»
Не дали свет... УФАС по Самарской области оштрафовало «РЖД» на 600 тысяч рублей. Такое наказание железнодорожники понесут за нарушения правил технологического присоединения. На действия госкомпании пожаловалась самарская фирма «ВолгаСтройСервис». «РЖД» не предоставило ей возможности подключиться к электрическим сетям. «Российские железные …
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3 июля 2018, 04:49
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Областной минстрой не смог оспорить решение Самарского УФАС
Минстрою Самарской области не удалось через суд оспорить решение регионального УФАС, уличившего строителей в нарушении закона о защите конкуренции при проведении тендера по отбору подрядчика для строительства жилья для обманутых дольщиков. Нарушение выразилось в неправомерном создании для компании «Строй Центр» …
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3 июля 2018, 08:00
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Самарское УФАС нашло нарушения на торгах по дороге для «Кошелев-проекта»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области уличило администрацию поселка Смышляевка в нарушении закона о защите конкуренции. Претензии возникли к процедуре проведения аукциона на 65 млн рублей по строительству автодороги «Кошелев-проект». В ведомство на действия чиновников пожаловалась компания «Опт-Снаб». По …
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5 декабря 2017, 04:09