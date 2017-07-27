В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть на 1360 школьников меньше, чем в 2016 году Причиной стал дефицит средств на оплату питания детей. О проблеме говорили на заседании комитета по образованию и науке в Самарской губернской думе.

В 2016 году на приобретение продуктов потрачено 72 миллиона рублей. В то же время общее финансирование, полученное региональным …