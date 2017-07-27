Почти 80% региональных детских оздоровительных лагерей работают с нарушением тех или иных санитарных правил. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора после проведения почти семи сотен проверок. Где-то в неудовлетворительном состоянии находятся помещения, где-то не заполняются обязательные для пищеблоков документы. Из-за этого оштрафованы более пятисот ответственных лиц на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. В 14 случаях дела переданы в суд. Проверки продолжаются.
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Названы самарские пляжи, где лучше не купаться
Половина самарских пляжей не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четырех зонах отдыха на берегу Волги: на спуске Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очереди набережной (от Ленинградской …
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26 июля 2017, 09:34
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Чем опасны спиннеры?
Роспотребнадзор приступил к проверке спиннеров - небольших устройств, набирающих популярность в детской и подростковой среде. Как сообщается на сайте ведомства, в последнее время в России наблюдается агрессивное продвижение игрушки. Учитывая тревогу родителей, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны …
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19 июля 2017, 06:17
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В Самаре могут появиться отравленные арбузы
В региональном управлении Роспотребнадзора самарцам посоветовали внимательно выбирать арбузы и дыни. Торговля бахчевыми, выращенными в южных регионах РФ, обычно начинается в августе-сентябре. Если купить продукт раньше этого срока, то риск отравиться нитратами выше.
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17 июля 2017, 09:03
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Строго конфиденциально: Продавцам в России запретят задавать лишние вопросы
В России организациям торговли и сферы услуг могут запретить интересоваться у клиентов их персональными данными без особой надобности. Как сообщают «Известия», данная инициатива родилась в Роспотребнадзоре.
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10 июля 2017, 09:08
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Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники
Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.
Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
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21 июня 2017, 06:55
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В Самарской области пропали около 2 тысяч уже оплаченных путевок в детские лагеря
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31 мая 2017, 05:31
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В детских лагерях Самарской области смогут отдохнуть на 1360 школьников меньше, чем в 2016 году
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12 апреля 2017, 11:45
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В Сызрани поспорили из-за поступка сотрудницы магазина, вставшей на витрину
Разгневанная покупательница одного из супермаркетов в Сызрани поделилась в группе «Черный Список | Сызрань» соцсети «ВКонтакте» фотографиями, на которых сотрудница магазина забралась с ногами на витрину с товаром.
«Друзья, хочу предупредить, не покупайте в супермаркете М… колбасные издали, которые …
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6 ноября 2016, 10:23
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В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину
На видеохостинге YouTube активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из самарских торговых центров. Автору видео удалось зафиксировать момент, когда продавец голыми руками берет куриные грудки, не надев полиэтиленовых перчаток. Затем женщина приседает и выполняет некие манипуляции под витриной. По словам …
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16 октября 2016, 05:10
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В Самарской области названы детские лагеря с худшим соблюдением санитарных норм
Областной Роспотребнадзор назвал детские лагеря, в которых санитарные нормы в условиях нынешней аномальной жары соблюдаются хуже всего. Неоднократные проверки проходили во всех оздоровительных учреждениях, включая школьные. Две трети инспекций выявили нарушения в работе пищеблоков, где не соблюдались правила обработки посуды, …
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19 августа 2016, 04:29
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В Самаре судебные приставы закрыли опасную пекарню в жилом доме
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23 сентября 2015, 01:22
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В Самаре из-за антисанитарных кур временно закрыли супермаркет «О.»
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6 августа 2015, 12:31