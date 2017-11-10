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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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На основе запросов пользователей в поисковике «Яндекс» специалисты компании составили топ популярности российских мегаполисов. Всего в списке оказалось 50 крупнейших городов России. Самара оказалась на 8-м месте. Были изучены запросы с названиями городов, сделанные за 12 месяцев – с августа 

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В Самаре прошли органные концерты

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Концерт был посвящен пятисотлетнему юбилею реформации — процессу переустройства церкви, когда Мартин Лютер выступил со своими 95-ю тезисами. 

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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

10 ноября в ДК «Газовик» «Антологию блюза» Владимира Авестисяна и D’Black Blues Orchestra увидят жители Оренбурга, 12 ноября концерт состоится в Самаре на сцене культурно-развлекательного центра «Звезда». 
29 сентября 2017, 04:36
Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

6 декабря группа «ДДТ» выступит в Самаре в «МТЛ Арена» с грандиозным шоу «История звука». 
20 сентября 2017, 06:00
«Крылья» заплатят за болельщиков-пироманов 10 тысяч рублей

«Крылья» заплатят за болельщиков-пироманов 10 тысяч рублей

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7 сентября 2017, 09:14

"Крылья Советов" обратятся в СК и ФНЛ, чтобы прояснить действия ОМОНа на матче с "Оренбургом"

ОМОН применил дубинки против нарушителей, в результате чего пострадало большое количество непричастных к инциденту болельщиков. Самарский ФК "Крылья Советов" готовит запросы в следственные органы и официальное письмо в Футбольную Национальную Лигу, чтобы прояснить, насколько правомерными были действия ОМОНа во время 
4 сентября 2017, 11:22
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дадут концерты в Севастополе и Ялте

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дадут концерты в Севастополе и Ялте

2 сентября группа, в состав которой входят музыканты из России, Испании, Франции и Швеции, выступит в Севастополе, на площади Нахимова, с новой концертной программой The Anthology of Blues («Антология Блюза»). Ее премьера состоялась в начале лета в Ереване и собрала 
31 августа 2017, 02:41
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

17 июля 2017, 02:10
Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти

В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца спорта «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты 

23 июня 2017, 06:30
В Самаре прошел благотворительный ужин. Специальный гость - группа

В Самаре прошел благотворительный ужин. Специальный гость - группа "D’Black Blues Orchestra"

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28 марта 2017, 01:20
Благотворительный концерт Владимира Аветисяна и группы «D’Black Blues Orchestra» в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

Благотворительный концерт Владимира Аветисяна и группы «D’Black Blues Orchestra» в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

Во вторник, 28 июня, в 19:00 на Некрасовском спуске самарской набережной выступит известный блюзовый коллектив «D’Black Blues Orchestra», возглавляемый Владимиром Аветисяном. Концерт пройдёт в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».

В 2015 году в рамках фестиваля на 
23 июня 2016, 02:05
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