Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного центра "Звезда". В Россию специально для этих выступлений приехала звезда американского блюза Моника Грин. Также в коллектив D’Black Blues Orchestra входят талантливые исполнители из России и Европы. Как уже рассказывала «ТЕРРА», премьера программы «Антология блюза» состоялась в начале лета в Ереване. Тогда на главной площади города собрались более 60 тысяч человек. Следом прошли успешные выступления на черноморском побережье. В Севастополе и Ялте музыкантов дважды вызывали на бис. Стань и ты участником грандиозного музыкального события. КРЦ «Звезда», 12 ноября. Начало концерта - в 19:00.
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Прокурор Самары подал иск против сайта интим-услуг
Прокуратура Самары выявила сайт о предоставлении интим-услуг. На нем опубликованы откровенные снимки девушек, а также указаны номера телефонов, цены и перечислены виды услуг. При этом попасть на сайт может любой пользователь, предварительной регистрации не требуется, что «фактически является распространением информации, …
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10 ноября 2017, 01:22
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В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей
109 дорог Самарской области общей протяженностью более 163 километров отремонтировали в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Они находятся в городах Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти и Самара. В числе отремонтированных участков - Южный мост и путепровод …
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10 ноября 2017, 12:56
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В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера
Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.
В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах …
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8 ноября 2017, 10:15
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Самара заняла 8-е место в рейтинге "Яндекса"
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8 ноября 2017, 07:09
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В Самаре прошли органные концерты
В Кирхе на улице Куйбышева прошли два концерта органной музыки немецкого музыканта Штефана Кисслинга. Он исполнил произведения Иоганна Баха и Питера Мендельсона.
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1 ноября 2017, 01:52
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В Самаре Тимати сплясал лезгинку, искал «горячую девчонку» и «почувствовал» себе Басковым
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28 октября 2017, 01:46
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге
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29 сентября 2017, 04:36
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Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
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20 сентября 2017, 06:00
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«Крылья» заплатят за болельщиков-пироманов 10 тысяч рублей
Футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафовали за использование болельщиками пиротехники на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Напомним, на выездной матч в Оренбург 2 сентября приехало 262 болельщика из Самары. В конце встречи на секторе самарцев был зажжен файер. После этого инцидента сотрудники полиции …
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7 сентября 2017, 09:14
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"Крылья Советов" обратятся в СК и ФНЛ, чтобы прояснить действия ОМОНа на матче с "Оренбургом"
ОМОН применил дубинки против нарушителей, в результате чего пострадало большое количество непричастных к инциденту болельщиков. Самарский ФК "Крылья Советов" готовит запросы в следственные органы и официальное письмо в Футбольную Национальную Лигу, чтобы прояснить, насколько правомерными были действия ОМОНа во время …
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4 сентября 2017, 11:22
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дадут концерты в Севастополе и Ялте
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31 августа 2017, 02:41
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В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек
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17 июля 2017, 02:10
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Интернациональная группа D'Black Blues Orchestra 25 июня выступит в Тольятти
В Тольятти в воскресенье, 25 июня, в 19:00 на площади у дворца спорта «Волгарь» начнется большой концерт, посвященный Дню молодежи. Хедлайнером вечера станет известный интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra, лидером которой является Владимир Аветисян. В состав блюз-бэнда входят талантливые музыканты …
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23 июня 2017, 06:30
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В Самаре прошел благотворительный ужин. Специальный гость - группа "D’Black Blues Orchestra"
Двухлетнему Исмоилу Косимову из Тольятти, которого еще называют мальчиком-бабочкой, снова нужна помощь. Его кожа покрыта незаживающими ранами, и любое неосторожное прикосновение грозит появлением новых. Полтора года назад был впервые объявлен сбор средств для этого малыша. Деньги требовались для лечения в …
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28 марта 2017, 01:20
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Благотворительный концерт Владимира Аветисяна и группы «D’Black Blues Orchestra» в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»
Во вторник, 28 июня, в 19:00 на Некрасовском спуске самарской набережной выступит известный блюзовый коллектив «D’Black Blues Orchestra», возглавляемый Владимиром Аветисяном. Концерт пройдёт в поддержку фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
В 2015 году в рамках фестиваля на …
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23 июня 2016, 02:05