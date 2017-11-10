В Самаре Тимати сплясал лезгинку, искал «горячую девчонку» и «почувствовал» себе Басковым 26 октября в МТЛ «Арена» состоялся большой сольный концерт российского R&B-исполнителя Тимати. Несмотря на то, что артист опоздал на целых 40 минут, собравшаяся самарская публика не расстроилась и с нетерпением ожидала своего кумира. И когда Тимати вышел на сцену, поклонники …