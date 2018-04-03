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Самара стала второй среди провинциальных городов России по объемам продаж новых автомобилей
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2 апреля 2018, 04:06
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В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»
Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».
«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» …
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2 апреля 2018, 09:21
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АвтоВАЗ приостановил работу над седаном Lada Vesta Signature
АвтоВАЗ остановил работу над проектом удлиненной версии седана Lada Vesta Signature. Связано это с экономической нецелесообразностью. Сборка этих автомобилей вручную обходится слишком дорого, а организовывать массовый выпуск невыгодно из-за отсутствия потенциального спроса, сообщает «Российская газета».
По предварительным данным, …
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28 марта 2018, 01:02
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На АвтоВАЗе обсудили возможность выпуска машин с ручным управлением для инвалидов
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27 марта 2018, 03:24
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Пенсии подсчитает искусственный разум
Пенсионеры Самарской области, а сейчас к этой категории относится практически каждый третий житель, станут одними из первых в России, чьи выплаты будут рассчитываться искусственным интеллектом. По оценке Пенсионного фонда, до 80% вопросов, которые решаются в контакт-центрах персоналом, идентичны. Среди них …
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22 февраля 2018, 12:20
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Ветеранам труда в Самарской области сохранят социальные выплаты после индексации пенсий
12 февраля состоялось заседание правительства Самарской области. Главным вопросом в повестке дня было внесение изменений в региональный закон о предоставлении выплат ветеранам труда и труженикам тыла.
В Самарской области хотят повысить критерий нуждаемости для этих групп населения. Сейчас он составляет 19,5 …
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13 февраля 2018, 11:14
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Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года
В Минэкономразвития заявили о возможном сокращении пенсий, начисляемых работающим гражданам. Макропрогноз передан для анализа в кабмин. Данную информацию со ссылкой на инсайдеров в Минтруде и Минфине приводят российские агентства.
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12 сентября 2017, 10:09
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Кому в августе увеличат пенсию?
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1 августа 2017, 10:54