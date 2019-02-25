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В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
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25 февраля 2019, 04:24
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«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро
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25 февраля 2019, 03:48
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»
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25 февраля 2019, 02:43
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В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»
Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по …
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25 февраля 2019, 12:06
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Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»
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25 февраля 2019, 10:33
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В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров
Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях …
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22 февраля 2019, 04:16
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Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям
В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, …
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21 февраля 2019, 05:23
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Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу
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19 февраля 2019, 12:57
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Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова
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19 февраля 2019, 09:41
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Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров
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15 февраля 2019, 11:10
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Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»
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12 февраля 2019, 10:16
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Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов
Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
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8 февраля 2019, 01:26
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«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова
О странном конфузе поведал саратовский портал «Регион 64». Читатель паблика «Саратов онлайн» в соцсети ВК обратился к местному жителю с просьбой объяснить конфуз с внезапной заменой номеров на его автомобиле.
Как рассказал автор поста, живущий в Самаре, на …
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29 сентября 2018, 03:55
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Разлив нефти под Саратовом: Приостановлена прокачка по нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк
Прокачка по магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Тихорецк» приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, передает РИА Новости со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Дёмина.
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10 апреля 2018, 06:42
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Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове
Сильнейший снегопад на минувших выходных доставил неприятности не только самарцам. Только за один день 4 марта разгул стихии спровоцировал в Саратове 71 дорожно-транспортное происшествие. К счастью, большинство аварий обошлось без пострадавших. Только два человека были доставлены в больницу.
Сотрудники …
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5 марта 2018, 06:13
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Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум
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14 февраля 2018, 01:22
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«Прогресс» не будет платить неустойку «Роскосмосу»
Арбитражный суд Самарской области отказал «Роскосмосу» в удовлетворении иска о взыскании с РКЦ «Прогресс» 266 млн рублей за несоблюдение сроков контракта. По версии госкорпорации, в 2011 году самарские ракетостроители с опозданием завершили работу по изготовлению космического аппарата «Фотон-М». «Прогресс» свою …
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8 февраля 2018, 09:01
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Мэрия Тольятти вернет турецкой ENKA 80 миллионов рублей
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15 января 2018, 05:23
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Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной …
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30 октября 2017, 04:32
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СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза
Свыше 13 000 граждан России были признаны банкротами за последние шесть месяцев. По данным арбитражных управляющих, на которые опираются «Известия», увеличение числа дел о банкротствах по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом оказалось на уровне 79 процентов.
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11 октября 2017, 11:13
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