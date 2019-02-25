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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

Стало известно, что на улице Ставропольской в областной столице вырубили около 50 деревьев. Очевидцы рассказали, что это были аварийные тополя, их высадили более 70 лет назад, во время постройки бараков пленными немцами в конце 1940-х годов в районе 66 квартала. 
25 февраля 2019, 04:24
«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

«Прибывалка-63» теперь «видит» поезда самарского метро

Список функций приложения «Прибывалка-63» пополнился - теперь в нем можно отслеживать график движения поездов метрополитена. Считается, что метро — самый быстрый и стабильный вид городского транспорта, ведь интервал движения поездов составляет от 10 до 25 минут, а график выполняется на 
25 февраля 2019, 03:48
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В воскресенье, 24 февраля, под колесами легковушки в Самаре оказался пешеход. 60-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал по улице Стара-Загора в направлении Алма-Атинской. Он не уступил дорогу пешеходу и сбил 47-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть улицы 
25 февраля 2019, 02:43
В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по 
25 февраля 2019, 12:06
Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» пополнил 29-летний полузащитник Мохаммед Рабиу. Он присоединился к команде в заключительный день зимнего трансферного окна. Ранее спортсмен выступал за «Кубань» и «Анжи», а также за французский «Эвиан». С 2011 по 2015 годы он был игроком сборной Ганы, 
25 февраля 2019, 10:33
В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, 
21 февраля 2019, 05:23
Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из колонии в Мордовии. Его встречала целая толпа - помимо жены и детей у ворот исправительного учреждения его ждали представители прессы. 
 
 - Такой вот я - полковник Квачков, мое состояние - к походу и бою 
19 февраля 2019, 12:57
Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

В суд Промышленного района Самары передано уголовное дело о взрыве газового баллона на улице Димитрова. Напомним, что год назад, 5 февраля 2018 года, в доме № 110 по улице Георгия Димитрова произошел хлопок бытового газа, ожоги третьей степени получили двое 
19 февраля 2019, 09:41
Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером самарских пляжных «Крыльев Советов» назначен Эмиль Джабаров. Об этом рассказали в министерстве спорта Самарской области. Ранее он работал в подмосковном «Новаторе», а в 2014 голу выиграл Чемпионат и Кубок России с «Ротором-Волгоград», в 2016 - «серебро» с командой 
15 февраля 2019, 11:10
Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»

Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»

Дмитрий Шляхтин переназначен на должность министра спорта Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что этот пост он занимает 2012 года, а с 2017 года, после смены главы региона, работал с приставкой «врио». Помимо руководства ведомством, Дмитрий Шляхтин 
12 февраля 2019, 10:16
Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
 
Известно, что Игорю Харитонову 47 лет, он окончил в 
8 февраля 2019, 01:26
«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова

«Хотел всех обмануть?»: Самарец получал штрафы ГИБДД вместо ушлого нарушителя из Саратова

О странном конфузе поведал саратовский портал «Регион 64». Читатель паблика «Саратов онлайн» в соцсети ВК обратился к местному жителю с просьбой объяснить конфуз с внезапной заменой номеров на его автомобиле.
 
Как рассказал автор поста, живущий в Самаре, на 
29 сентября 2018, 03:55
Разлив нефти под Саратовом: Приостановлена прокачка по нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк

Разлив нефти под Саратовом: Приостановлена прокачка по нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк

Прокачка по магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Тихорецк» приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, передает РИА Новости со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Дёмина.
 
«Прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. Бесперебойную отгрузку потребителям обеспечат объёмы из резервуарного парка в Новороссийске. Ориентировочное 

10 апреля 2018, 06:42
Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове

Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове

Сильнейший снегопад на минувших выходных доставил неприятности не только самарцам. Только за один день 4 марта разгул стихии спровоцировал в Саратове 71 дорожно-транспортное происшествие. К счастью, большинство аварий обошлось без пострадавших. Только два человека были доставлены в больницу.

Сотрудники 
5 марта 2018, 06:13
Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. 
14 февраля 2018, 01:22
«Прогресс» не будет платить неустойку «Роскосмосу»

«Прогресс» не будет платить неустойку «Роскосмосу»

Арбитражный суд Самарской области отказал «Роскосмосу» в удовлетворении иска о взыскании с РКЦ «Прогресс» 266 млн рублей за несоблюдение сроков контракта. По версии госкорпорации, в 2011 году самарские ракетостроители с опозданием завершили работу по изготовлению космического аппарата «Фотон-М». «Прогресс» свою 

8 февраля 2018, 09:01
Мэрия Тольятти вернет турецкой ENKA 80 миллионов рублей

Мэрия Тольятти вернет турецкой ENKA 80 миллионов рублей

Мэрии Тольятти придется вернуть турецкой компании ENKA порядка 80 миллионов рублей. Речь идет о судебных разбирательствах с ее "дочкой" - ООО "Энка ТЦ". В 2011 году последней предоставили земельный участок под строительство торгового центра. По договору устанавливался и определенный размер 

15 января 2018, 05:23
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону областного минтранса в споре с региональным главком МВД

Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в споре с региональным главком МВД. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, ранее силовикам не удалось отстоять право на земельный участок, расположенный на улице Советской Армии. Областной 

30 октября 2017, 04:32
СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза

СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза

Свыше 13 000 граждан России были признаны банкротами за последние шесть месяцев. По данным арбитражных управляющих, на которые опираются «Известия», увеличение числа дел о банкротствах по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом оказалось на уровне 79 процентов.
По мнению аналитиков, это обуславливается 

11 октября 2017, 11:13
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