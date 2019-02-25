СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза Свыше 13 000 граждан России были признаны банкротами за последние шесть месяцев. По данным арбитражных управляющих, на которые опираются «Известия», увеличение числа дел о банкротствах по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом оказалось на уровне 79 процентов.

По мнению аналитиков, это обуславливается …