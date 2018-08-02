Для врио гендиректора "Фонда капитального ремонта" Самарской области Михаила Архипова наручники атрибут еще непривычный. 2 августа в Самарском районном суде решался вопрос о выборе для него меры пресечения. Напомним, по версии следствия глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых "откатов" с руководителей фирм-подрядчиков, за содействие в заключении договоров и оплате проведенных ремонтных работ в многоквартирных домах Самарской области. Его брат выступал в роли посредника, при проведении оперативного эксперимента, в момент передачи 222 тысяч рублей мужчину и задержали. На самого Михаила Архипова завели уголовное дело по статье "коммерческий подкуп". Однако, в суде он заявил, что вину не признает, а все происходящее считает провокацией.
«Я всегда служил России, никуда не собираюсь убегать и скрываться. Я хочу разобраться в сложившейся ситуации, так как считаю все произошедшее провокацией со стороны подрядных организаций. Никаких откатов я не получал», - заявил Михаил Архипов.
Адвокат Михаила Архипова сначала попросил, чтобы прессу удалили из зала, однако, судья ему в этом отказал. После этого Дмитрий Голенков стал настаивать на том, чтобы его подзащитного оставили под домашним арестом.
«Архипов не является подозреваемым и имеет постоянное место жительство. Его личность установлена. Им не была нарушена какая-то мера пресечения. От органов предварительного следствия он не скрывался и при первом же вызове на допрос он готов явиться», - аргументировал свою позицию Голенков
С этим не согласились следователи.
«Получение денежных средств было обусловлено угрозами Архипова не согласовать объем выполненных работ и не произвести их оплату за работы в пользу фонда капремонта. Кроме того, мы полагаем, что Архипов, являясь руководителем данной организации, может оказать давление на ее сотрудников и воспрепятствовать производству по делу», - сказал следователь Дмитрий Яковлев.
Кроме того, по мнению следователя, подозреваемый может либо уничтожить какие-либо документы, либо, наоборот, изменить в них необходимую информацию для того, чтобы воспрепятствовать расследованию дела. Судья к этим аргументам прислушался и оставил Михаила Архипова в СИЗО на 2 месяца.
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