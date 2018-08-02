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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца

В Самарском районном суде завершилось заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По решению судьи он проведет под стражей два месяца, сообщил корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий.

Напомним, что сам 
2 августа 2018, 05:37
Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте

В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина 
2 августа 2018, 04:27
Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ», находящийся на месте событий.

Следствие просит поместить Архипова под стражу на 
2 августа 2018, 03:32
Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Дмитрий Азаров: руководитель Фонда капремонта Самарской области всячески препятствовал проведению проверок

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал задержание руководителя регионального Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. По его словам, работа учреждения ни разу не подвергалась детальной проверке.

«В послании я подчеркивал: никаких индульгенций 
1 августа 2018, 01:06
Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

Незадолго до задержания Михаила Архипова Фонд капремонта начала проверять Госжилинспекция

За некоторое время до задержания директора Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова, в ведомстве началась проверка. Ее проводили сотрудники Госжилинспекции, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских. Детали проверки пока не раскрываются.

Напомним, Михаил 

1 августа 2018, 12:59
В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

Судебные приставы Самарской области прошлись по злостным неплательщикам налогов. Только за 6 месяцев 2018 к ним поступило более 68 тысяч исполнительных документов на сумму в 3,5 млрд рублей. 
 
Хозяин булочной на 7 просеке вовремя не оплатил налоги. Задолжал более 10 
27 июля 2018, 11:38
Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области, руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова отправили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес суд Самарского района города. Об этом сообщает корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА», находящийся на месте событий.

Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками 

26 июля 2018, 09:13
Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а 

18 июля 2018, 12:12
В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит

К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит

Самарский областной фонд капремонта объявил еще один тендер по поиску банка, который сможет предоставить кредит на 250 миллионов рублей для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Максимально возможная ставка - 12,25 процента годовых. Деньги организация берет на три года. Банк 

24 апреля 2018, 03:53
Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит

250 миллионов рублей фонд искал для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу.
3 апреля 2018, 05:15
Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 

14 марта 2018, 12:48
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