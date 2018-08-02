Руководителя Фонда капремонта Самарской области отправили под стражу на 2 месяца



Напомним, что сам … В Самарском районном суде завершилось заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. По решению судьи он проведет под стражей два месяца, сообщил корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий.Напомним, что сам