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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
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Материалы по теме:

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического 
21 ноября 2018, 02:34
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.

По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные 
21 ноября 2018, 02:12
В Самаре затопило улицу Металлистов

В Самаре затопило улицу Металлистов

Во вторник, 20 ноября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. Из-за износа водопровода возникла утечка из-под земли на улице Металлистов. Без холодной воды остались жители пяти домов. С 17:30 было отключено холодное водоснабжение в многоэтажках по улице Победы 138,140 
21 ноября 2018, 01:56
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

Во вторник, 20 ноября, произошла дорожная авария в Тольятти. В 13:40 55-летний пьяный водитель ехал на автомобиле Honda Fit по первому километру дороги Тольятти - Подстепки в направлении Автограда. Нарушив правила дорожного движения, он оказался на встречной полосе, где его 
21 ноября 2018, 01:29
Депутат Минахмет Халиуллов подозревается в коммерческом подкупе

Депутат Минахмет Халиуллов подозревается в коммерческом подкупе

Стало известно, что в отношении депутата Совета депутатов Промышленного района Самары возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». В сообщении регионального Следственного управления СКР не указывается фамилия фигуранта дела, но отмечается, что он избирался по 
21 ноября 2018, 12:33
Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
20 ноября 2018, 11:49
В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще 
20 ноября 2018, 09:57
В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре вынесен приговор местному жителю, который снимал порновидео с участием несовершеннолетних юношей. Еще в октябре прошлого года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области совместно с региональным СУ СК пресекли деятельность этого человека.

Во время обыска по месту 
20 ноября 2018, 01:07
Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Уже в 2019-м году в России работать для ряда категорий граждан может стать невыгодно. Пособия по безработице вырастут кратно - минимальные с 800 до 1500 рублей, максимальные с 4900 до 8 тыс рублей. Для сравнения, актуальный минимальный размер оплаты труда 
19 ноября 2018, 09:52
В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области за 10 месяцев этого года судебные приставы завели более 10 тысяч исполнительных производств на алиментщиков. Им удалось взыскать 110 млн рублей. Как отметили в региональном УФССП, к должникам применялись различные ограничения. Например, права на выезд за границы 
19 ноября 2018, 01:03
«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий 
17 ноября 2018, 08:15
В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и 
12 ноября 2018, 07:09
«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

В следующем году «АвтоВАЗ» более чем в 10 раз - с 4 тысяч 800 до 50 тысяч штук - увеличит экспорт двигателей в Турцию. Агрегаты предназначены для другого дочернего подразделения Рено - завода в городе Бурса. Там выпускаются Renault Fluence 
9 ноября 2018, 11:45
Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Продажи автомобилей LADA бьют рекорды

Октябрь стал для АвтоВАЗа рекордным месяцем по объему продаж. В прошедшем месяце было реализовано 32 тысячи автомобилей LADA, что почти на 12 процентов больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта. Всего за 10 месяцев текущего года в России было 
9 ноября 2018, 11:02
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