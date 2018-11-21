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Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
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21 ноября 2018, 03:01
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В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»
В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического …
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21 ноября 2018, 02:34
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Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
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21 ноября 2018, 02:12
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В Самаре затопило улицу Металлистов
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21 ноября 2018, 01:56
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В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие
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21 ноября 2018, 01:29
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Депутат Минахмет Халиуллов подозревается в коммерческом подкупе
Стало известно, что в отношении депутата Совета депутатов Промышленного района Самары возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». В сообщении регионального Следственного управления СКР не указывается фамилия фигуранта дела, но отмечается, что он избирался по …
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21 ноября 2018, 12:33
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Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары
Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
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20 ноября 2018, 11:49
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В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием
Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще …
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20 ноября 2018, 09:57
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В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками
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20 ноября 2018, 01:07
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Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
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20 ноября 2018, 12:41
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Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно
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19 ноября 2018, 09:52
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В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей
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19 ноября 2018, 01:03
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«АвтоВАЗ» возвращает долги
«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий …
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17 ноября 2018, 08:15
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В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta
В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и …
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12 ноября 2018, 07:09
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«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию
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9 ноября 2018, 11:45
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Продажи автомобилей LADA бьют рекорды
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9 ноября 2018, 11:02