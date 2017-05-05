Арбитражный суд Самарской области наложил арест на недвижимость и средства бывшего гендиректора акционерного общества "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова, которого сейчас банкротят по инициативе предприятия. Под ограничения в использовании попали его четырехкомнатная квартира в Железнодорожном районе Самары, дача за 5,5 млн рублей и депозитный счет в «Транскапиталбанке» на 11 с лишним миллионов.
Таким образом завод пытается взыскать с Кулакова долг в 57 миллионов.
Напомним, экс-руководитель «Авиаагрегата» покинул свой пост в 2011 году. В 2012-м на него завели уголовное дело. По версии следствия, в мае 2008-го мужчина заключил сделки по продаже 17 зданий, входящих в имущественный комплекс завода, по цене почти в 10 раз ниже рыночной. В 2015-м суд признал менеджера виновным по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение или растрата». Приговорил к 2-м годам колонии общего режима. В январе этого года Кулаков вышел на свободу условно-досрочно. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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