Новый налог на жилье выселит многих россиян из квартир Уже к 2020 году россияне будут платить налог на жилье, рассчитанный в соответствии с его кадастровой оценкой, которая почти эквивалентна рыночной. Несмотря на то, что увеличение платежа будет постепенным – по 20% в год, в 2016 году владельцам недвижимости придется …