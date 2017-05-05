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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Департаменту градостроительства не удалось взыскать с МП

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Верховный суд отказался удовлетворять кассационную жалобу департамента градостроительства Самары. Чиновники пытались оспорить решения нижестоящих инстанций, отказавших им во взыскании почти 175 миллионов рублей с муниципального предприятия "Ремжилуниверсал". Кроме того, департамент требовал устранить недостатки проведенных им работ.
В 2009 году с 

5 мая 2017, 10:41
«Гарантийный фонд Самарской области» отдаст 13 миллионов рублей прибыли

«Гарантийный фонд Самарской области» отдаст 13 миллионов рублей прибыли

Региональное Министерство имущественных отношений взыскало с «Гарантийного фонда Самарской области» почти 13 млн рублей. Об этом сообщается на портале Арбитражного суда. Как уже рассказывала «ТЕРРА», до ноября прошлого года Гарантийный фонд был государственным унитарным предприятием, затем его преобразовали в акционерное общество. 

4 мая 2017, 05:45
Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

В самарском областном арбитраже рассмотрят иски к Виктору Развееву, бывшему акционеру банка «Приоритет» и экс-президенту ФК «Крылья Советов». Банк требует от него в счет погашения долгов 133 миллиона рублей, налоговики – еще более 31 миллиона.

Как уже сообщала 
4 мая 2017, 02:20
Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года.  Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем 

3 мая 2017, 06:02
Экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова требуют признать банкротом

Экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова требуют признать банкротом

Самарский завод «Авиаагрегат» обратился в областной Арбитражный суд с заявлением о банкротстве экс-гендиректора предприятия Геннадия Кулакова. Сведения о сумме иска в материалах дела отсутствуют. По данным СМИ, задолженность Кулакова перед компанией превышает 57 млн рублей. Напомним, он покинул пост руководителя 

7 апреля 2017, 01:00
Бывшему директору завода

Бывшему директору завода "Авиаагрегат" сократили срок наказания в 2 раза

Сегодня Самарский областной суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор совладельцу и бывшему директору завода "Авиаагрегат" Геннадию Кулакову. Напомним, в ноябре 2015 года его приговорили к двум годам лишения свободы за растрату и злоупотребление служебными полномочиями.
Согласно материалам дела, в 2008 

19 января 2017, 03:27
Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета

Более миллиарда рублей задолжали в бюджет Самары организации, эксплуатирующие имущество муниципалитета

Эта сумма - почти десятая часть годового дохода города, который сейчас составляет около 14 миллиардов рублей. Теперь взаимоотношения между городскими властями и региональным управлением федеральной службы судебных приставов выходят на новый уровень.
В этот понедельник подписи под соглашением о сотрудничестве 

10 октября 2016, 03:53
Новый налог на жилье выселит многих россиян из квартир

Новый налог на жилье выселит многих россиян из квартир

Уже к 2020 году россияне будут платить налог на жилье, рассчитанный в соответствии с его кадастровой оценкой, которая почти эквивалентна рыночной. Несмотря на то, что увеличение платежа будет постепенным – по 20% в год, в 2016 году владельцам недвижимости придется 

20 июля 2016, 03:50
Самарская прокуратура требует отправить акционера

Самарская прокуратура требует отправить акционера "Авиаагрегата" Геннадия Кулакова за решетку

В Самарском районном суде состоялись прения по делу Геннадия Кулакова - акционера и бывшего директора завода "Авиаагрегат". Как уже сообщала "ТЕРРА", его обвиняют в злоупотреблении полномочиями на посту руководителя компании, а также в присвоении и растрате.
Согласно материалам дела, он 
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В Самаре не могут поделить имущество академии государственного и муниципального управления

В Самаре не могут поделить имущество академии государственного и муниципального управления

Объединение двух самарских вузов - экономического университета и академии государственного и муниципального управления - под угрозой. Камнем преткновения в запущенном процессе стало недвижимое имущество последней. Сейчас корпуса учебного заведения находятся на балансе муниципалитета, а после присоединения должны стать федеральной собственностью. 
21 июля 2015, 03:44
Экс-директор завода

Экс-директор завода "Авиаагрегат" Геннадий Кулаков прокомментировал уголовное дело

Сегодня, 16 июля, в Самарском районном суде состоялось первое заседание по делу в отношении Геннадия Кулакова, которого обвиняют в злоупотреблениях полномочиями на посту гендиректора предприятия, а также присвоении и растрате. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер продал за 4,5 
16 июля 2015, 07:58
Житель Германии распилил вещи после развода и выставил их на аукцион

Житель Германии распилил вещи после развода и выставил их на аукцион

Житель Берлина после развода с женой, с которой прожил 12 лет, решил «поровну» разделить совместно нажитое имущество. Он в буквальном смысле распилил машину, телевизор, велосипед, IPhone, стулья, кровать и даже пластинки и плюшевого медведя.

Процесс раздела имущества немец снял 
19 июня 2015, 05:55
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