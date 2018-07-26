Археологи добиваются разрешения провести раскопки на территории бывшего завода клапанов. С инициативой выступили специалисты Самарского университета. Куратором работ выступает старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Николай Лифанов. Разрешение на раскопки должен дать федеральный Минкульт.
Стоит отметить, что на территории бывшего предприятия стояла крепость, основанная в 1586 Григорием Засекиным. Именно она и дала начало Самаре. Впоследствии площадку планируется благоустроить, чтобы придать ей облик, связанный с крепостью.
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