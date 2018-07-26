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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Археологи нашли древнюю монету вора-карманника в Москве

Довольно редкая находка попала на днях в руки московских археологов. На пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки специалисты нашли остро заточенную монету времен Екатерины II. Подобный инструмент использую воры для того, что резать ими карманы или сумки своих жертв.
12 июля 2018, 10:15
В Шотландии нашли доску для игры в «шахматы викингов»

В Шотландии нашли доску для игры в «шахматы викингов»

Интересную находку нашли археологи, работающие в Шотландии. При раскопках на территории Дирского аббатства ученые извлекли доску для древней настольной игры, которой увлекались викинги, сообщает газета The Scotsman.

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9 июля 2018, 10:58
В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет

В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет

Грандиозная находка: китайские крестьяне обнаружили клад весом в 400 килограммов, когда искали в земле лечебные коренья. Артефакты - старинные монеты лежали в огромном глиняном кувшине в одной из деревень на севере страны.

Специалисты считают, что большая часть из них датируется 
25 апреля 2018, 03:04
Древние знаки обнаружили ученые в Перу

Древние знаки обнаружили ученые в Перу

Ученые обнаружили загадочные знаки в Южной Америке. Геоглифы и изображения были засняты недалеко от пустыни Сечура в Перу.

Рисунки были замечены при съемках с воздуха на плато Наска. Всего исследователям удалось обнаружить 50 изображений, среди которых оказались антропоморфные геоглифы, 
9 апреля 2018, 05:13
В Китае нашли скелет динозавра, который был похож на современную ворону

В Китае нашли скелет динозавра, который был похож на современную ворону

Палеонтологи открыли новый вид динозавров. Скелет ящера, жившего на Земле 160 миллионов лет назад, был обнаружен во время раскопок в северо-восточном Китае.
По словам ученых, динозавр, которого назвали Чайхуном, был размером с современную ворону. Он питался небольшими млекопитающими и пресмыкающимися.
16 января 2018, 12:39
Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
Археологические работы проводились на протяжении последних двух лет. 

20 декабря 2017, 02:08
В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В Соединенных Штатах Америки группа археологов обнаружила фигуру сфинкса, которая без малого сто лет пробыла под слоем песка в Калифорнии. Статую использовали во время съемок картины «Десять заповедей», представленной зрителям в 1923-м.
Сейчас неожиданно найденную фигуру, ставшую настоящим артефактом, собираются 

4 декабря 2017, 03:07
Российский ученый-археолог раскрыл секреты погребения древних славян

Российский ученый-археолог раскрыл секреты погребения древних славян

Российский исследователь Владислав Житенев нашел под Владимиром погребения древних славян. Открытие помогло ученым пролить свет на особенности традиций далекой эпохи. Изученные археологом могилы принадлежат нашим далеким предкам, обитавшим на территории поселения Сунгирь.
Основная часть находящихся в склепах украшений была сделана 

1 декабря 2017, 11:00
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