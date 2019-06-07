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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В четверг, 6 июня, был опубликован календарь Российской Премьер-лиги на новый сезон. Чемпионат стартует 14 июля, а завершится - 17 мая следующего года. Известно, что в первом туре самарские «Крылья Советов» сыграют с московским ЦСКА. Матч запланирован на 14 июля, 
7 июня 2019, 02:25
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
В Тольятти нашли радиоактивную свалку?

В Тольятти нашли радиоактивную свалку?

Сотрудники местной администрации побывали на свалке в Автозаводском районе Тольятти, расположенной напротив 1-3 вставок «АВТОВАЗа». Проверка была устроена после жалоб горожан, которые беспокоились, не превышен ли там радиоактивный фон. Замеры проводили представители МБОУ ФПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». Они использовали учебный 
7 июня 2019, 01:17
В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики 
7 июня 2019, 12:52
Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного 
7 июня 2019, 12:02
Православные отмечают Вознесение Господне

Православные отмечают Вознесение Господне

Сегодня у православных верующих большой праздник - один из двенадцати главных - называется Вознесение Господне. Он посвящен памяти о последнем дне земной жизни Иисуса Христа и отмечается на 40-й день после Пасхи, а также все последующие 9 дней.

Цифра 40 в 

6 июня 2019, 11:58
В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

Блогер Ольга Шелест рассказала про праздник в самарском пансионате для детей-инвалидов.

"Они живут за высоким забором, вся их жизнь проходит, как правило, в четырех стенах, одной комнаты, максимум - двух. Эти дети признаны государством недееспособными, а потому живут без 
3 июня 2019, 07:03
«ТЕРРА» поздравляет с Днем защиты детей!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем защиты детей!

Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет всех самарцев с началом лета и Днем защиты детей. Пусть каждый новый день в их жизни будет радостным и интересным. А родителям желаем быть добрыми, чуткими и терпеливыми. 
1 июня 2019, 11:34
27 воинских расчетов, боевая и историческая техника, десятки тысяч зрителей и участников: в Самаре прошел Парад Победы

27 воинских расчетов, боевая и историческая техника, десятки тысяч зрителей и участников: в Самаре прошел Парад Победы

Безусловно, главным событием минувших выходных был День Победы. Во время Парада по площади имени Куйбышева прошли более 2 тысяч военнослужащих, механизированные колонны - танки самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры. А в шествии «Бессмертного полка» приняли участие почти 50 000 человек. 
13 мая 2019, 01:35
9 мая в Самаре военные впервые исполнят плац-концерт

9 мая в Самаре военные впервые исполнят плац-концерт

Во время Парада Победы на площади Куйбышева 9 мая Сводный оркестр Самарского гарнизона впервые исполнит плац-концерт. Как сообщает пресс-служба ЦВО, музыкальные номера будут сопровождаться хореографическими элементами, перестроениями военнослужащих. В состав сводного оркестра вошли коллективы из Самарской, Оренбургской областей и представители 
30 апреля 2019, 08:58
Во время репетиций Парада на площади Куйбышева будут давать холостые залпы из орудий

Во время репетиций Парада на площади Куйбышева будут давать холостые залпы из орудий

2 и 4 мая на площади Куйбышева в Самаре пройдут репетиции Военного Парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Начало в 20:00. А 7 мая запланирована генеральная репетиция Парада с участием полного состава парадных расчетов, военной 
29 апреля 2019, 12:13
В Самаре на 9 мая используют 90 рамок металлодетекторов

В Самаре на 9 мая используют 90 рамок металлодетекторов

9 мая, в день празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне для досмотра посетителей на площади Куйбышева будет организовано 9 контрольно-пропускных пунктов, где установят 90 рамок металлодетекторов. В этот день за безопасностью на центральной площади города будут следить 2883 человека. 
19 апреля 2019, 09:24
Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре

В Самаре в праздничных мероприятиях в День России 12 июня, по предварительным оценкам, участвовали более 150 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба главы региона. Праздник завершился парадом фейерверков на четвертой очереди набережной Волги у Ладьи, где собралось 55 тысяч человек. Свои программы 
13 июня 2018, 12:11
12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре

12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков 

10 июня 2018, 08:59
12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.

Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после 

9 июня 2018, 01:42
Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
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