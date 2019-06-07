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В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
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7 июня 2019, 02:25
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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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В Тольятти нашли радиоактивную свалку?
Сотрудники местной администрации побывали на свалке в Автозаводском районе Тольятти, расположенной напротив 1-3 вставок «АВТОВАЗа». Проверка была устроена после жалоб горожан, которые беспокоились, не превышен ли там радиоактивный фон. Замеры проводили представители МБОУ ФПО «Курсы ГО г.о.Тольятти». Они использовали учебный …
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7 июня 2019, 01:17
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В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку
Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики …
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7 июня 2019, 12:52
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Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
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7 июня 2019, 12:02
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Православные отмечают Вознесение Господне
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6 июня 2019, 11:58
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В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов
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3 июня 2019, 07:03
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем защиты детей!
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1 июня 2019, 11:34
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27 воинских расчетов, боевая и историческая техника, десятки тысяч зрителей и участников: в Самаре прошел Парад Победы
Безусловно, главным событием минувших выходных был День Победы. Во время Парада по площади имени Куйбышева прошли более 2 тысяч военнослужащих, механизированные колонны - танки самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры. А в шествии «Бессмертного полка» приняли участие почти 50 000 человек.
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13 мая 2019, 01:35
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9 мая в Самаре военные впервые исполнят плац-концерт
Во время Парада Победы на площади Куйбышева 9 мая Сводный оркестр Самарского гарнизона впервые исполнит плац-концерт. Как сообщает пресс-служба ЦВО, музыкальные номера будут сопровождаться хореографическими элементами, перестроениями военнослужащих. В состав сводного оркестра вошли коллективы из Самарской, Оренбургской областей и представители …
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30 апреля 2019, 08:58
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Во время репетиций Парада на площади Куйбышева будут давать холостые залпы из орудий
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29 апреля 2019, 12:13
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В Самаре на 9 мая используют 90 рамок металлодетекторов
9 мая, в день празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне для досмотра посетителей на площади Куйбышева будет организовано 9 контрольно-пропускных пунктов, где установят 90 рамок металлодетекторов. В этот день за безопасностью на центральной площади города будут следить 2883 человека. …
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19 апреля 2019, 09:24
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Появилось фото с парада фейерверков в День России в Самаре
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13 июня 2018, 12:11
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12 июня изменится режим работы метрополитена в Самаре
12 июня, в рамках празднования Дня России будет изменена схема работы самарского метрополитена. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей областного центра. В связи с этим, станция метро «Алабинская» прекратит принимать пассажиров уже в 22:00. Отправление горожан после проведения праздничных фейерверков …
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10 июня 2018, 08:59
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после …
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9 июня 2018, 01:42
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Ряд дорог перекроют в День России в Самаре
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7 июня 2018, 05:15
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