Компании "Ашан" не удалось уменьшить размер арендных платежей ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском". Арбитражный суд столицы отказался рассматривать соответствующий иск.
Как указали служители Фемиды, ретейлером не был соблюден досудебный порядок урегулирования споров. Между тем, как следует из материалов дела, по договору, заключенному еще в 2012 году, для "Ашана" была установлена фиксированная ежегодная арендная плата. С учетом изменения курса рубля ретейлер потребовал уменьшить ее на 27% до 2 миллионов 268 тысяч долларов. Таким образом, сейчас компания бизнесмена Виктора Суркова получает от "Ашана" более 3 миллионов 100 тысяч долларов в год.
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