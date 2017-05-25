Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала Открытие самого большого в Самаре торгового центра «Гудок» рядом с железнодорожным вокзалом запланировано на декабрь 2016 года, передает портал ProGoorodSamara.ru.



Порталу стало известно, что один из ретейлеров по торговле электроникой начал съезжать из торгово-офисного центра «Скала» на Московском шоссе …