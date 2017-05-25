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Бункер S

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Материалы по теме:

Мэрия Самары задолжала за аренду квартир

Мэрия Самары задолжала за аренду квартир

Более 4 миллионов рублей должен будет заплатить департамент управления имуществом Самары за содержание и ремонт пустующих муниципальных жилых помещений. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Самарской области. С иском обратилось ПЖРТ "Куйбышевский". Как следует из материалов дела, в 2011 году компания 

10 мая 2017, 03:46
С 1 февраля самарцы могут бесплатно получить «дальневосточный гектар»

С 1 февраля самарцы могут бесплатно получить «дальневосточный гектар»

В губернии начинается прием заявлений на предоставление земельных участков, сообщает областной Росреестр.
Согласно закону, любой желающий может единожды безвозмездно получить участок в девяти регионах Дальнего Востока – в республике Саха Якутия, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а 

1 февраля 2017, 01:12
Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

В одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Самары «Мега» произошло ЧП. Очевидцы сообщили о том, что около 22 часов 27 декабря в отделе выпечки гипермаркета «Ашан» раздался сильный хлопок и начался пожар. За считанные секунды дым наполнил помещение. Была объявлена тревога 

28 декабря 2016, 10:21
Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Открытие самого большого в Самаре торгового центра «Гудок» рядом с железнодорожным вокзалом запланировано на декабрь 2016 года, передает портал ProGoorodSamara.ru.

Порталу стало известно, что один из ретейлеров по торговле электроникой начал съезжать из торгово-офисного центра «Скала» на Московском шоссе 
25 октября 2016, 11:19
Аренда комнат в Самаре подешевела на 19%

Аренда комнат в Самаре подешевела на 19%

Самара заняла четвертое место среди крупнейших городов России по уровню падения цен на аренду комнат. Как выяснили аналитики портала «Мир квартир», с августа 2015 года этот показатель в Самаре рухнул сразу на 19 процентов - до 6072 рублей. Именно столько 

10 августа 2016, 05:42
В тольяттинском «Ашане» нашли фальсифицированные молоко и сметану

В тольяттинском «Ашане» нашли фальсифицированные молоко и сметану

Молочные продукты, не соответствующие нормам, в торговых сетях Тольятти обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора. В частности, такая продукция была выявлена в магазине «Ашан». Для проведения лабораторных исследований взяли молоко «Выбор хозяйки» и «Моя Маруся», а также сметану «Кошкинская». Выяснилось, что 
4 апреля 2016, 03:58
В Самаре Россельхознадзор сообщил о новых нарушениях ООО «Ашан»

В Самаре Россельхознадзор сообщил о новых нарушениях ООО «Ашан»

Специалисты регионального управления Россельхознадзора сообщили о результатах очередной проверки в гипермаркетах сети «Ашан» в Самаре. В магазине на 18-м километре Московского шоссе взяли на анализы пробы свиного охлажденного фарша. В мясной продукции выявлено превышение нормативов по содержанию некоторых микроорганизмов.
20 февраля 2016, 03:07
Аренда жилья в ПФО

Аренда жилья в ПФО

Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU составили рейтинг городов Приволжского федерального округа с самой высокой арендой недвижимости. На первом месте оказалась Казань. Там снять однокомнатную квартиру можно за 14 тысяч 600 рублей в месяц. В Самаре этот показатель на 300 
16 февраля 2016, 01:19
В блогах: в Самаре цена килограмма огурцов - 405 рублей

В блогах: в Самаре цена килограмма огурцов - 405 рублей

Главный редактор телекомпании "ТЕРРА" Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбук" фото "астрономического ценника" на огурцы в самарском "Ашане" на Дыбенко. "405 рублей за килограмм. И это в магазине низких цен", - иронизирует автор. Читатели пишут: "Озверели! Говядина, орехи, коньяк - 
3 февраля 2016, 09:36
В январе в Самаре откроют офисный центр в ТЦ «Гудок»

В январе в Самаре откроют офисный центр в ТЦ «Гудок»

Появилась новая информация об открытии в Самаре торгового центра «Гудок». Группа «Виктор и Ко» будет запускать объект поэтапно, сообщает «Волга-Ньюс». Сначала начнет работать офисный центр. Планируемая дата открытия – 11 января. Торговые помещения, по предварительной информации, откроются как минимум 
9 октября 2015, 01:23
Торговый центр

Торговый центр "Колизей" перешел под контроль группы "Виктор и Ко"

Самарский торговый центр "Колизей" окончательно перешел под контроль группы "Виктор и Ко". Компания, подконтрольная бизнесмену Виктору Суркову, завершила сделку по его покупке у X5 Retail Group. По прогнозам экспертов, устаревшее здание, скорее всего, снесут. На его месте возведут новый объект. Реконструкция 

3 июля 2014, 05:32
Развлекательный центр в торговом комплексе «Московский» объявил себя банкротом

Развлекательный центр в торговом комплексе «Московский» объявил себя банкротом

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск компании «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском» к дочерней структуре «Виктор и Ко Культурно-развлекательный центр» о признании последней банкротом по упрощенной процедуре. В состав КРЦ входят единственный в городе аквапарк «Виктория», крупный боулинг-центр, бильярдный 

9 апреля 2014, 03:53
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