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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
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10 июня 2019, 04:12
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Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл
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10 июня 2019, 03:17
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В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке
В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была …
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10 июня 2019, 11:35
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Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области
В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на …
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7 июня 2019, 08:12
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В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку
Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики …
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7 июня 2019, 12:52
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Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта
В Сети появилось видео операции правоохранителей в Чапаевске. По предварительной информации, местный житель подал в полицию заявление, в котором сообщал о якобы вымогательстве у него денег за услуги, которые должны предоставлять бесплатно. По информации областного Главка полиции, в рамках проверки …
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7 июня 2019, 10:35
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В Самаре из ТРК «Московский» эвакуировали более 500 посетителей и сотрудников
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26 мая 2019, 09:09
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В блогах: ТЦ "Московский" трансформируется в "Восточный базар"
Блогер Дмитрий Ширяев поведал, что известный самарский торговый центр "Московский" потихоньку трансформируется в "Восточный базар". "Запустение, дикие взгляды продавцов из южных республик, пытающихся впарить тебе хурму и прочие апельсины. Вот это все можно наблюдать в данный момент в одном …
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23 марта 2017, 07:16
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Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение
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4 марта 2017, 02:48
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В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок
В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.
«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».
По …
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25 ноября 2016, 11:27
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«Ашан» судится с Россельхознадзором
Два иска подано торговой сетью «Ашан» в Московский арбитражный суд. Оба документа адресованы управлению Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Иски, в которых ритейлер требует признать незаконным и отменить постановление Россельхознадзора о привлечении «Ашана» к административной ответственности, будут рассмотрены …
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19 августа 2015, 07:58
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В самарском "Ашане" уничтожено 900 кг санкционных яблок
Россельхознадзор провел проверку продукции совместно с сотрудниками самарской таможни в гипермаркете "Ашан" на улице Дыбенко. Внимание специалистов привлекли этикетки на упаковках фруктов. В качестве страны-производителя на них значилась Сербия. При этом свежие яблоки были якобы прошлогодними - на маркировке указано …
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11 августа 2015, 11:29
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ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях
На сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) впервые опубликованы данные, показывающие, в какую сумму может обходиться поставщикам продуктов участие в промоакциях ритейлеров. Служба изучила, сколько заплатили поставщики молока и молочной продукции сети «Ашан» за услуги «по рекламированию товаров путем демонстрации образцов» (выкладка товаров …
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2 апреля 2014, 11:16
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