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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Самарцам запретили выезжать в леса в выходные

Со вторника, 11 июня по 14 июня в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Главное управление ГУ МЧС России по региону напоминает самарцам, что не стоит нарушать запрет на посещение лесов,  разводить костры в лесу и на 
10 июня 2019, 05:50
В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta

В понедельник, 10 июня, в Красноглинском районе Самары произошла смертельная авария. В 14:00 на пересечении Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Молодой человек, который управлял байком, погиб на месте, а водитель легковушки — 37-летняя женщина 
10 июня 2019, 04:38
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

В столице 63-го региона местная жительница задолжала за пользование квартирой 3 млн рублей. Фирма, которая сдала жилье этой даме, обратилась в суд. Квартира площадью 178 квадратных метров располагалась в престижном районе города. Служители Фемиды рассмотрели дело и встали на сторону 
10 июня 2019, 04:12
Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл

В воскресенье, 9 июня, произошла крупная дорожная авария в Новокуйбышевске. Вечером, в 19:30 33-летний водитель иномарки «Шевроле» ехал по улице Осипенко со стороны улицы 50-летия НПЗ в направлении проспекта Мира. По предварительным данным, автомобилист при повороте налево вне перекрестка не 
10 июня 2019, 03:17
В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была 
10 июня 2019, 11:35
Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

Президент Владимир Путин отметил инвестиционные успехи Самарской области

В пятницу, 7 июня, в ходе пленарного заседания на 23-м Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата в Самарской области. Регион поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России сразу на 
7 июня 2019, 08:12
В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики 
7 июня 2019, 12:52
Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта

Трупы якобы отдавали за деньги: в Чапаевске задержали патологоанатома и судмедэксперта

В Сети появилось видео операции правоохранителей в Чапаевске. По предварительной информации, местный житель подал в полицию заявление, в котором сообщал о якобы вымогательстве у него денег за услуги, которые  должны предоставлять бесплатно. По информации областного Главка полиции, в рамках проверки 
7 июня 2019, 10:35
В Самаре из ТРК «Московский» эвакуировали более 500 посетителей и сотрудников

В Самаре из ТРК «Московский» эвакуировали более 500 посетителей и сотрудников

В субботу, 25 мая, из торгово-развлекательного центра «Московский», расположенного на 18 километре Московского шоссе в Самаре эвакуировали посетителей и персонал. Здание пришлось покинуть 517 самарцам. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 12:47 поступило сообщение о срабатывании 
26 мая 2019, 09:09
В блогах: ТЦ

В блогах: ТЦ "Московский" трансформируется в "Восточный базар"

Блогер Дмитрий Ширяев поведал, что известный самарский торговый центр "Московский" потихоньку трансформируется в "Восточный базар". "Запустение, дикие взгляды продавцов из южных республик, пытающихся впарить тебе хурму и прочие апельсины. Вот это все можно наблюдать в данный момент в одном 
23 марта 2017, 07:16
Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Сегодня, 4 марта, около 10 часов утра в Самаре на Московском шоссе напротив ТЦ «Московский» произошло необычное ДТП. Автомобиль, двигавшийся в сторону поселка Мехзавод, наехал на дорожное ограждение, разделяющее полосы движения, и «оседлал» его. В настоящее время на месте ДТП 
4 марта 2017, 02:48
В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.

«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».

По 

25 ноября 2016, 11:27
«Ашан» судится с Россельхознадзором

«Ашан» судится с Россельхознадзором

Два иска подано торговой сетью «Ашан» в Московский арбитражный суд. Оба документа адресованы управлению Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Иски, в которых ритейлер требует признать незаконным и отменить постановление Россельхознадзора о привлечении «Ашана» к административной ответственности, будут рассмотрены 
19 августа 2015, 07:58
В самарском

В самарском "Ашане" уничтожено 900 кг санкционных яблок

Россельхознадзор провел проверку продукции совместно с сотрудниками самарской таможни в гипермаркете "Ашан" на улице Дыбенко. Внимание специалистов привлекли этикетки на упаковках фруктов. В качестве страны-производителя на них значилась Сербия. При этом свежие яблоки были якобы прошлогодними - на маркировке указано 
11 августа 2015, 11:29
ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях

ФАС выяснила, сколько платят «Ашану» его поставщики за участие в промоакциях

На сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) впервые опубликованы данные, показывающие, в какую сумму может обходиться поставщикам продуктов участие в промоакциях ритейлеров. Служба изучила, сколько заплатили поставщики молока и молочной продукции сети «Ашан» за услуги «по рекламированию товаров путем демонстрации образцов» (выкладка товаров 

2 апреля 2014, 11:16
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