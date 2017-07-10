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Бункер S

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Исполняющим обязанности председателя правления

Исполняющим обязанности председателя правления "Газбанка" назначен Артем Маслов

Такое решение накануне принял совет директоров финансового учреждения. До возложения полномочий исполняющего обязанности Артём Маслов являлся заместителем председателя правления банка. Коллеги характеризуют господина Маслова как профессионального банкира и управленца, имеющего большой опыт работы в регионе. Михаил Липовецкий продолжит работу в 
6 июля 2017, 04:09
Кадровые перестановки произошли в Самарском Газбанке

Кадровые перестановки произошли в Самарском Газбанке

Собрание акционеров финансового учреждения избрало нового председателя Совета Директоров. Место Александра Дроздова занял Ашот Марьян. Он пришёл в банк из Государственной корпорации РОСТЕХ, где был заместителем генерального директора Холдинга "СПЛАВ" по инвестициям и военно-техническому сотрудничеству, ранее работал в государственных и 

26 июня 2017, 08:57
Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.

Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в 

6 апреля 2017, 05:07
Большое интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

Большое интервью с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал традиционное большое интервью представителям СМИ. Он ответил на вопросы редакторов шести региональных телеканалов. В ходе встречи обсуждались вопросы региональной экономики и наполнения областного бюджета, реализации крупных инфраструктурных проектов, изменения в системе соцвыплат и многие другие. 

16 февраля 2017, 12:04

"Газбанк" усилился иностранными акционерами

В составе акционеров «Газбанка» произошли изменения. Долю в уставном капитале приобрели представители Швейцарии и Великобритании, которые готовы вкладывать средства в развитие финансового учреждения. При этом основные собственники во главе с Владимиром Аветисяном сохранили контроль над банком - они по-прежнему владеют 

12 декабря 2016, 08:00
Самарский «Газбанк» усилился акционерами

Самарский «Газбанк» усилился акционерами

Как стало известно «ТЕРРЕ», в составе акционеров одного из лидеров банковского сектора Самарской области – «Газбанка» произошли изменения. Долю в уставном капитале приобрели представители Швейцарии, которые готовы вкладывать средства в развитие финансового учреждения. При этом основные собственники во главе с 
12 декабря 2016, 12:00
Сергей Шнуров вышел на пенсию

Сергей Шнуров вышел на пенсию

Сергей Шнуров: «Я пенсионер. У меня нет особого свободного времени, потому что я не занят. Свободное время - это у тех людей, которые работают, непосредственно на дядю, ходят на работу, и у них есть свободное время. У меня нет свободного 
26 мая 2016, 04:02
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал большое интервью представителям СМИ

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал большое интервью представителям СМИ

Он ответил на вопросы редакторов шести региональных телеканалов. В ходе встречи обсуждались проблемы региональной экономики и наполнения областного бюджета, реализации крупных инфраструктурных проектов, дальнейшей судьбы стадиона "Локомотив" в Самаре, темы празднования Первомая и Дня Победы, предстоящей избирательной кампании и многие другие. 

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29 апреля 2016, 11:48
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