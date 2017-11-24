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«Огненный шар», упавший с неба, сильно напугал жителей Японии
Жители Страны восходящего солнца не на шутку переполошились при виде стремительно летящего к поверхности Земли метеора. Он представлял собой огромный "огненный шар", рассказывает Japan Times.
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24 ноября 2017, 09:25
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Астрономы опровергли информацию о падении на Поволжье метеорита
Появившиеся сведения о возможном падении метеорита на ряд городов Поволжья, в первую очередь Самару, Казань и Нижний Новгород, опровергли эксперты. По меньшей мере, от астрономов такая информация не исходила, заявил руководитель казанской обсерватории Юрий Нефедьев.
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24 ноября 2017, 09:08
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Букмекеры начали принимать ставки на ответ инопланетян жителям Земли
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22 ноября 2017, 12:28
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Самара названа возможным местом падения крупнейшего метеорита
Самара названа возможным местом падения крупнейшего в истории метеорита. Такая информация прозвучала на международной конференции в Рейкьявике (Исландия), передает портал kazanfirst.ru. Ожидается, что под метеоритный дождь в декабре 2017 года могут попасть три города Поволжья. Кроме Самары, ученые упомянули …
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21 ноября 2017, 02:42
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Уже завтра: Китай обвиняет NASA в сокрытии информации о скором падении метеорита
Ученые из Китайской Народной Республики упрекнули представителей американского космического агентства в том, что они целенаправленно засекречивают информацию о потенциально опасном космическом теле G2‐939, которое с большой долей вероятности может войти в земную атмосферу завтра, 31 октября. Информацию на этот счет …
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30 октября 2017, 03:07
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«Звезда смерти»: Астрономы обнаружили небесное тело, поглотившее более десяти двойников Земли
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26 сентября 2017, 10:39
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Апокалипсис на Луне: NASA зафиксировало мощнейший взрыв от столкновения метеорита со спутником Земли
Американские ученые из космического агентства NASA зафиксировали падение на Луну очередного метеорита. Как они утверждают, результатом этого контакта оказался мощный взрыв, который можно было даже увидеть с Земли невооруженным глазом.
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10 июля 2017, 10:32