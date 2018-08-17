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Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования
Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым.
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17 августа 2018, 10:51
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В блогах: памятник землякам, погибшим в ВОВ, в селе Сиделькино
Тему памятников продолжил и блогер Евгений Синюков. Он рассказал про мемориал землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, в селе Сиделькино Челно-Вершинского района. "Мемориал, на мой взгляд, весьма и весьма интересный, - пишет автор. - Памятник в целом содержится не …
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17 августа 2018, 10:26
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В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"
Самарская тележурналистка Ольга Кардашевская поведала в соцсети "ВКонтакте" про роскошный закат на "Даче со слонами".
"Впервые о ней я услышала еще в детстве, но увидеть легендарных слонов вживую мне удалось гораздо позже, в конце 90-х, - пишет автор. …
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17 августа 2018, 10:21
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В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель
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17 августа 2018, 05:33
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За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили 7 млрд рублей
За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили более 7 млрд рублей, что составляет 40 процентов общего объема страховой ответственности организации, сообщает АСВ. Деньги с 23 июля возвращают в 20 субъектах Российской Федерации через отделения Сбербанка, выбранного банком-агентом.
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25 июля 2018, 06:00
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В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин
Блогер Симба Симба поведала в "Фейсбуке", что в Сбербанке грядет восстание машин.
"У моей карты СБ сломался чип, пришлось делать перевыпуск, - пишет автор. - Через несколько дней пришло СМС о том, что карта готова и ее необходимо …
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6 июля 2018, 08:05
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В блогах: Суровый сервис Сбербанка
Евгений Галеев в "Фейсбуке" пожаловался на суровый сервис Сбербанка. "Сегодня мне пришло чудесное СМС от Сбера, - пишет автор. - Организация предлагает позаботиться о своей карте, застраховать ее от утраты и незаконных списаний денежных средств. Стоимость полиса - 3,5 …
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5 июля 2018, 07:52
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Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»
Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина …
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20 июня 2018, 06:10