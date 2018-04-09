Агентство по страхованию вкладов потребовало возобновить производство по делу о взыскании с первого вице-президента и собственника «Волго-Камского банка» Олега Назарова, а также других руководителей организации 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, до настоящего времени препятствием арбитражному процессу стало уголовное дело в отношении Назарова. Ему вменяли «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следователей, он заключил с 29 физическими и двумя юридическими лицами фиктивные кредитные договоры на общую сумму свыше 850 миллионов рублей. Сделки проводились с целью повышения статотчетности банка, создания видимости его кредитоспособности. Обвинение просило для Назарова 7 лет лишения свободы. Однако в октябре прошлого года Ленинский райсуд его оправдал. В декабре областная инстанция отменила это решение и направила материалы на новое рассмотрение. Напомним, финансовые трудности в ВКБ начались осенью 2013-го, вскоре ЦБ отозвал у него лицензию. Компания была признана банкротом и сейчас находится в стадии конкурсного производства. Размер установленной задолженности перед кредиторами достигает 5 миллиардов 800 миллионов рублей.
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