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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗбанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь 

6 апреля 2018, 03:10
Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также 
6 апреля 2018, 10:16
Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

В Самаре бывший инкассатор стал подозреваемым по уголовному делу о присвоении и растрате.По версии силовиков, он украл пакет с миллионом рублей и купил себе машину и несколько гаджетов. Преступление было совершено в Самарском районе. В полицию в конце марта обратились сотрудники банка. 

6 апреля 2018, 09:56
Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Пенсионеры «АктивКапитал Банка» идут на почту

Жители Самарской области, которые получали пенсию через лишившийся лицензии «АктивКапитал Банк»,  в апреле смогут сделать это на почте по месту жительства. При этом им необходимо будет написать заявление о выборе нового способа доставки  денег. Это можно сделать в отделении ПФР, 
5 апреля 2018, 12:27
5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

«Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд Самарской области с требованием о привлечении 12 контролировавших «Эл банк» лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 5 миллиардов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства «Эл банка» 

3 апреля 2018, 08:02
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества 
13 марта 2018, 06:15
Ставки по вкладам населения упадут до минимума к концу 2019 года

Ставки по вкладам населения упадут до минимума к концу 2019 года

В России ставки по депозитам для населения достигнут минимума к концу следующего года, прогнозируют аналитики из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Предположительно, они закрепятся на уровне 5-6 процентов годовых. Снижение обусловлено дальнейшим уменьшением ключевой ставки ЦБ. Ожидается, что к декабрю 

28 февраля 2018, 09:02
С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей

С экс-руководства «Волга-Кредит банка» хотят взыскать 5,3 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов обратилось в областной Арбитражный суд о привлечении лиц, контролирующих самарский банк «Волга-Кредит», к ответственности в виде взыскания 5 миллиардов 300 миллионов рублей убытка.

Ранее АСВ, как конкурсный управляющий «Волга-Кредит банка», установило, что до отзыва лицензии 
29 декабря 2017, 01:01
В Самаре суд оправдал бывшего вице-президента обанкротившегося ВКБ-банка

В Самаре суд оправдал бывшего вице-президента обанкротившегося ВКБ-банка

Сегодня, 16 октября, Ленинский районный суд Самары оправдал бывшего вице-президента Волго-Камского банка Олега Назарова, передает "Интерфакс-Поволжье".
 
Банкиру инкриминировались три эпизода злоупотребления полномочиями и мошенничество. По словам адвоката бизнесмена, «суд оправдал его на 100 процентов». Дело Назарова рассматривалось в 
16 октября 2017, 10:41
В лопнувшем самарском банке продолжают находить деньги

В лопнувшем самарском банке продолжают находить деньги

52 миллиона рублей удалось взыскать конкурсному управляющему ОАО "Волго-Камский банк" в период с 1 мая по 31 июля. 
12 сентября 2017, 04:59
Бывшему банкиру придется побыть ждуном

Бывшему банкиру придется побыть ждуном

В Ленинском районном суде Самары не стали выносить приговор бывшему первому вице-президенту «Волго-Камского банка» Олегу Назарову, хотя изначально это планировалось сделать во вторник. Как сообщили «ТЕРРЕ» в секретариате, судья удалился в совещательную комнату, а оглашение приговора отложил на 21 июля 

5 июля 2017, 12:17
АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева

АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева

Волго-Камский банк пытаются включить в реестр кредиторов его экс-владельца и президента Владимира Чекмарева. Ходатайство в арибитражный суд Самарской области подало агентство по страхованию вкладов, которое стало конкурсным управляющим ВКБ. Сумма требований – 2 миллиарда 200 миллионов рублей, следует из картотеки 
6 июня 2017, 10:06
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