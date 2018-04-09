Агентство по страхованию вкладов выставило на торги имущество тольяттинского «Эл Банка». Напомним, лицензия у кредитной организации была отозвана в мае 2016 года. По состоянию на 28 февраля размер задолженности перед кредиторами составлял около 5,5 миллиардов рублей. Конкурсным управляющим является АСВ. Оно объявило торги по продаже имущества банка посредством публичного предложения. Всего предложено 40 лотов. 32 из них – это недвижимость в Тольятти, Жигулевске, а также на Алтае – именно там находятся самые дорогие объекты: земельный участок, недостроенное здание и гараж, их общая площадь около 23 тысяч квадратных метров, лот оценивают 32,8 миллиона рублей. В Тольятти с молотка хотят продать нежилое помещение площадью более 183 квадратных метров, расположенное на бульваре Ленина – его оценили в 7,4 миллиона рублей. Также на торги выставлен транспорт – стартовая цена на самый дорогой автомобиль Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4MATIC, выпущенный в 2015 году, 3,7 млн рублей. Кроме того, в списке имущества – банкоматы и другое банковское оборудование, офисная и бытовая техника. Торги в форме публичного предложения пройдут с 22 мая по 11 июля.
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