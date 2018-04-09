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Материалы по теме:

Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗбанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь 

6 апреля 2018, 03:10
Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»

Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также 
6 апреля 2018, 10:16
Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

Инкассатор из Самары украл пакет с миллионом рублей и купил машину

В Самаре бывший инкассатор стал подозреваемым по уголовному делу о присвоении и растрате.По версии силовиков, он украл пакет с миллионом рублей и купил себе машину и несколько гаджетов. Преступление было совершено в Самарском районе. В полицию в конце марта обратились сотрудники банка. 

6 апреля 2018, 09:56
АСВ требует возобновить взыскание с топ-менеджеров «Волго-Камского банка» 2,2 млрд рублей

АСВ требует возобновить взыскание с топ-менеджеров «Волго-Камского банка» 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов потребовало возобновить производство по делу о взыскании с первого вице-президента и собственника «Волго-Камского банка» Олега Назарова, а также других руководителей организации 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, до настоящего времени препятствием арбитражному 

9 апреля 2018, 01:01
5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

«Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд Самарской области с требованием о привлечении 12 контролировавших «Эл банк» лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 5 миллиардов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства «Эл банка» 

3 апреля 2018, 08:02
В Британии продают дом художника Джона Констебля

В Британии продают дом художника Джона Констебля

200-летний особняк оценили более чем в 5 миллионов долларов.
15 марта 2018, 03:57
Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Минфин РФ готовит новые изменения в сфере долевого строительства

Государство усиливает контроль за строительством жилья в России. С инициативой застраховать вложения участников долевого строительства в АСВ выступил Минфин. Впрочем, настоящим автором законопроекта является само агентство, но оно не может выносить подобные документы в Госдуму. Если закон примут, то новшества 
13 марта 2018, 06:15
Ставки по вкладам населения упадут до минимума к концу 2019 года

Ставки по вкладам населения упадут до минимума к концу 2019 года

В России ставки по депозитам для населения достигнут минимума к концу следующего года, прогнозируют аналитики из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Предположительно, они закрепятся на уровне 5-6 процентов годовых. Снижение обусловлено дальнейшим уменьшением ключевой ставки ЦБ. Ожидается, что к декабрю 

28 февраля 2018, 09:02
В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»

В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»

7-этажное нежилое здание площадью около 3000 квадратных метров и земельный участок под ним на 879 квадратных метров находятся в Ленинском районе Самары.
19 января 2018, 01:16
Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.

Всего к реализации предлагалось 
26 декабря 2017, 08:48
В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было 

20 декабря 2017, 09:01
2 ноября в Тольятти состоится первое собрание кредиторов «Эл банка»

2 ноября в Тольятти состоится первое собрание кредиторов «Эл банка»

Финансовая организация лишилась лицензии 5 мая из-за неспособности удовлетворять требования вкладчиков.
Задержки выплат составляли 2 недели. На грядущем собрании будет определено общее число кредиторов, сформирован комитет пострадавших заимодателей, рассмотрен отчет о деятельности конкурсного управляющего и информация о финансовом состоянии банка.

26 октября 2016, 04:08
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