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Материалы по теме:

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

5 марта в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в 14:45 на 1194 километре трассы М-5.

48-летний водитель «Volvo FH» ехал по дороге в сторону Самары. Мужчина не выдерживал безопасную дистанцию до идущей впереди машины. 

7 марта 2018, 08:52
Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

5 марта в Кинельском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. 41-летняя женщина на «Opel Astra» ехала по трассе «Самара - Бугуруслан». На 37-м километре дороги автоледи нарушила ПДД и столкнулась с грузовиком КамАЗ, который двигался в попутном направлении. После 

6 марта 2018, 02:03
Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

5 марта в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Около 23:00 на пересечении улиц Матросова и Вольской столкнулись иномарка и автобус ЛИАЗ, сообщает паблик «ДТП Самара». Судя по всему, водитель автобуса пытался избежать аварии, однако уклониться от 
6 марта 2018, 08:58
В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары

В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что самарский поселок Чуваши превратится в центр спортивной борьбы города.

"На днях наслушался всяких ужасов насчет закрытой в сентябре прошлого года школы № 151 в Чувашах. Мол, на нее кто-то глаз положил и теперь 
7 февраля 2018, 08:14
В Свердловской области учительница отобрала у школьницы грамоту из-за не сданных денег

В Свердловской области учительница отобрала у школьницы грамоту из-за не сданных денег

Прокуратура Свердловской области разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в селе Глинское Режевского района. По словам очевидцев, все случилось перед Новым годом.

В предверии праздника учительница местной школы раздавала детям поченые грамоты за успехи в учебе. После этого педагог заявила, 
1 февраля 2018, 09:17
Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Самарский городской департамент градостроительства объявил тендер по определению подрядчика, который займется обследованием строительных конструкций 46-ой школы, полгода назад закрытой на ремонт после обрушения там потолка. Напомним, инцидент произошел 4 сентября в одном из начальных классов. Тогда обошлось без жертв, но 

29 января 2018, 05:05
В Самаре из-за прорыва канализации затопило Московское шоссе

В Самаре из-за прорыва канализации затопило Московское шоссе

В Самаре в ночь на 29 января произошла коммунальная авария на Московском шоссе. Дорогу начало заливать. Фотографии с места происшествия появились в социальной сети.

«Внимание! На Московском шоссе в районе пересечения с улицей Потапова произошёл прорыв канализации. На месте 
29 января 2018, 09:48
В самарской школе выявлен факт растраты денег родителей

В самарской школе выявлен факт растраты денег родителей

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты в 166-й школе, которая расположена в Советском районе, денег родителей учащихся. Сумма ущерба – более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Надзорное ведомство провело  проверку, по результатам которой 
23 января 2018, 09:46
В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе

В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе

В Самаре затопливает Московское шоссе. Проезжую часть заливает на участке между улицами Авроры и Потапова, в направлении «из города», сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото с места происшествия. Областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования (АСАДО) направило 
15 января 2018, 02:17
В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. 

21 декабря 2017, 01:07
В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

Во вторник, 19 декабря, в Самаре на улице Тухачевского прорвало канализацию. Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях и опубликовали фото и видео зловонной реки, которая течет в районе домов № 243 и 247.

«Авария во дворе домов 241, 
20 декабря 2017, 12:22
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