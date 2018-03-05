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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области
Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба …
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7 марта 2018, 01:04
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Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области
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7 марта 2018, 08:52
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Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области
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6 марта 2018, 02:03
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Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре
5 марта в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Около 23:00 на пересечении улиц Матросова и Вольской столкнулись иномарка и автобус ЛИАЗ, сообщает паблик «ДТП Самара». Судя по всему, водитель автобуса пытался избежать аварии, однако уклониться от …
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6 марта 2018, 08:58
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В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары
Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что самарский поселок Чуваши превратится в центр спортивной борьбы города.
"На днях наслушался всяких ужасов насчет закрытой в сентябре прошлого года школы № 151 в Чувашах. Мол, на нее кто-то глаз положил и теперь …
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7 февраля 2018, 08:14
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В Свердловской области учительница отобрала у школьницы грамоту из-за не сданных денег
Прокуратура Свердловской области разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в селе Глинское Режевского района. По словам очевидцев, все случилось перед Новым годом.
В предверии праздника учительница местной школы раздавала детям поченые грамоты за успехи в учебе. После этого педагог заявила, …
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1 февраля 2018, 09:17
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Эпопея самарской школы номер 46 продолжается
Самарский городской департамент градостроительства объявил тендер по определению подрядчика, который займется обследованием строительных конструкций 46-ой школы, полгода назад закрытой на ремонт после обрушения там потолка. Напомним, инцидент произошел 4 сентября в одном из начальных классов. Тогда обошлось без жертв, но …
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29 января 2018, 05:05
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В Самаре из-за прорыва канализации затопило Московское шоссе
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29 января 2018, 09:48
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В самарской школе выявлен факт растраты денег родителей
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту растраты в 166-й школе, которая расположена в Советском районе, денег родителей учащихся. Сумма ущерба – более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой …
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23 января 2018, 09:46
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В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе
В Самаре затопливает Московское шоссе. Проезжую часть заливает на участке между улицами Авроры и Потапова, в направлении «из города», сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото с места происшествия. Областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования (АСАДО) направило …
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15 января 2018, 02:17
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В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация
В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. …
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21 декабря 2017, 01:07
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В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации
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20 декабря 2017, 12:22