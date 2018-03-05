В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары



"На днях наслушался всяких ужасов насчет закрытой в сентябре прошлого года школы № 151 в Чувашах. Мол, на нее кто-то глаз положил и теперь … Блогер Игорь Кондратьев утверждает , что самарский поселок Чуваши превратится в центр спортивной борьбы города."На днях наслушался всяких ужасов насчет закрытой в сентябре прошлого года школы № 151 в Чувашах. Мол, на нее кто-то глаз положил и теперь