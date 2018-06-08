Авария с участием маршрутки, произошедшая 8 июня в Самаре, создала проблемы в работе троллейбусов. Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание фидеров. Это и спровоцировало остановку троллейбусов на Московском шоссе. Их движение удалось восстановить только спустя 1 час и 55 минут. Об этом сообщило ТТУ Самары.
Напомним, ДТП с маршруткой произошло на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина. Там коммерческий автобус протаранил фонарный столб. В результате аварии пострадали 7 человек.
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