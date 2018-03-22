11
56
49
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888             .d8888b.             888888b.    888 
             888              d88P  Y88b            888  "88b   888 
             888              Y88b. d88P            888  .88P   888 
  .d88888    888     8888b.    "Y88888"    .d88b.   8888888K.   888 
 d88" 888    888        "88b  .d8P""Y8b.  d88P"88b  888  "Y88b  888 
 888  888    888    .d888888  888    888  888  888  888    888  888 
 Y88b 888    888    888  888  Y88b  d88P  Y88b 888  888   d88P  888 
  "Y88888  8888888  "Y888888   "Y8888P"    "Y88888  8888888P"   888 
      888                                      888                  
      888                                 Y8b d88P                  
      888                                  "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 14-летнего подростка в Тольятти. Он поручил сотрудникам ведомства досконально проверить условия, в которых жил мальчик, его взаимоотношения в семье и школе, а также изучить все обстоятельства и мотивы, 

22 марта 2018, 09:54
Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом

Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом

В Тольятти вооруженный преступник в чулке пытался ограбить магазин, расположенный на улице 40 лет Победы. За помощью к полицейским обратилась 44-летняя сотрудница торговой точки. Она рассказала, что в магазин зашел мужчина, у которого на голове был чулок, а в руке 
20 марта 2018, 05:21
32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.

Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.

"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с 

20 марта 2018, 02:28
Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти

Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти

Утром 19 марта в Тольятти произошло ДТП с участием внедорожника. 53-летний мужчина на «Toyota Land Cruiser» двигался по улице Борковской со стороны Северной. На перекрестке с улице Вокзальной водитель решил проехать на красный сигнал светофора. В итоге он врезался в 

20 марта 2018, 01:36
В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со 
29 января 2018, 09:37
Американские власти заподозрили китайские смартфоны в шпионаже

Американские власти заподозрили китайские смартфоны в шпионаже

Крупнейший телеком-оператор США AT&T отказался от продаж нового китайского смартфона Huawei Mate 10. Ожидалось, что компании подпишут соглашение на выставке CES в Лас-Вегасе, однако американская сторона спешно изменила свое решение. Как пишет издание The Wall Street Journal, поводом для 
10 января 2018, 04:49
Жительницу Самары ошарашил таксофон на обочине сельской дороги

Жительницу Самары ошарашил таксофон на обочине сельской дороги

Блогер 63.ru рассказала про "периодически выскакивающие на обочинах дорог Самарской губернии яркие красные пятна таксофонов".

"Они попадаются в глухих маленьких деревнях на фоне сараев, изб и коров. Из любопытства решила остановиться у одного и проверить, декорация это или рабочий 
3 мая 2017, 08:44
В России хотят ограничить анонимность в Интернете

В России хотят ограничить анонимность в Интернете

Владельцев мессенджеров и почтовых сервисов в Российской Федерации могут обязать идентифицировать пользователей и удалять запрещённые данные. Об этом говорится в проекте изменений в законы «О связи» и «О СМИ», которые разработали в Медиа-коммуникационном союзе. В случае выявления нарушений операторы получат 

12 августа 2016, 01:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх