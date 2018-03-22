Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.
Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по улице Свердлова. Как сообщил руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, из-за задымления оказались повреждены силовые кабели, оптоволокно, телефонные линии, линии интернета и кабельного телевидения.
Восстановительные работы все еще продолжаются. Несмотря на то, что основная часть проблем решена, не исключены новые перебои.
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