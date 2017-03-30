  • Новости
    \/news
    /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
  • Видео
    \/video
    /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
  • Передачи
    \/programs
    /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
  • Онлайн
    \/online
    /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
  • Партнеры
    \/air
    /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
  • О компании
    \/about
    /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
  • Реклама
    \/advert
    /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/aviakompanii-budut-informirovat-samarskuyu-tamozhnyu-o-perevozimyh-po-vozduhu-tovarah/30032017
4
22
44
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888888P   .d8888b.            888  8888888888  888    d8P  
                 d88P   d88P  Y88b           888  888         888   d8P   
                d88P    888    888           888  888         888  d8P    
  .d88888      d88P     888         888d888  888  8888888     888d88K     
 d88" 888     d88P      888  88888  888P"    888  888         8888888b    
 888  888    d88P       888    888  888      888  888         888  Y88b   
 Y88b 888   d88P        Y88b  d88P  888      888  888         888   Y88b  
  "Y88888  d8888888888   "Y8888P88  888      888  8888888888  888    Y88b 
      888                                                                 
      888                                                                 
      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

Самарские таможенники обнаружили в детской присыпке сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу на территорию страны. Опасная находка была в почтовом отправлении из Китайской Народной Республики. Эксперты установили, что внутри бутылки находится бензилбензоат, который широко используется производителями анаболических препаратов.
Общая масса изъятых 

28 марта 2017, 02:44
В Самаре под видом детской присыпки пытались ввезти анаболики

В Самаре под видом детской присыпки пытались ввезти анаболики

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Подозреваемый - 30-летний россиянин. Из Китая по почте ему пришла  посылка со средствами гигиены для детей. В посылки были упаковки с детской присыпкой, гелем для тела, шампунь с 
28 марта 2017, 11:42
Самарский аэропорт попал в число лучших в мире

Самарский аэропорт попал в число лучших в мире

Международный аэропорт Курумоч впервые попал в число лучших в мире. Рейтинг подготовлен британским агентством Skytrax в рамках премии World Airport Awards. Курумоч среди аэроузлов России и СНГ занял восьмое место в номинации Лучший аэропорт и третье - в числе региональных. 

17 марта 2017, 03:32
Начальник Самарской таможни Вениамин Васильев покидает свой пост

Начальник Самарской таможни Вениамин Васильев покидает свой пост

Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, еще одно ведомство в губернии останется без руководителя. В понедельник последний рабочий день у начальника самарской таможни Вениамина Васильева. Это связано с его переходом на другое место службы. В ведомстве подтвердили, что он 

13 марта 2017, 12:59
Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 
2 марта 2017, 11:29
Игроки ХК «Лада» чудом избежали авиакатастрофы

Игроки ХК «Лада» чудом избежали авиакатастрофы

Стало известно об авиапроисшествии, случившемся 17 февраля в аэропорту Риги. Там в момент набора скорости за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский Boeing 737. На его борту находилась тольяттинская хоккейная команда "Лада" - 43 спортсмена, плюс 7 членов экипажа. Они собирались лететь 

21 февраля 2017, 11:51
Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси

Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси

С 1 января 2017 года самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси. Напомним, в октябре 2016 года компания объявила тендер на долгосрочный договор с перевозчиком. Однако, торги так и не состоялись из-за отсутствия к ним интереса со стороны потенциальных 

20 января 2017, 04:34
Самарские таможенники изъяли 1,5 килограмма стероидов, незаконно ввезенных из Китая

Самарские таможенники изъяли 1,5 килограмма стероидов, незаконно ввезенных из Китая

28-летний покупатель заказал сильнодействующие вещества по Интернету. Контрабанду обнаружили в посылке, которую пришло получать подставное лицо. Возбуждено уголовное дело.
Всего с начала года по материалам самарских таможенников возбуждено 6 уголовных дел, связанных с незаконным ввозом сильнодействующих веществ и совершением незаконных 

27 декабря 2016, 05:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна