С 1 апреля 2017 года авиаперевозчики будут обязаны предварительно информировать таможенные органы о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.
В таможню нужно предоставить сведения о маршруте полета, наличии или отсутствии на борту товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, данные об их отправителе и получателе товаров.
С октября 2016 года Самарская таможня начала проводить работу с авиакомпаниями для их ознакомления с нововведением. Авиакомпании FlyDubai и «Узбекистон Хаво Йуллари» согласились предоставлять информацию в тестовом режиме.
«Таможенный пост «Аэропорт Самара» готов к работе электронного взаимодействия информационной системы таможенных органов с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» при представлении предварительной информации о товарах. Совместная деятельность таможни и авиакомпаний в данном направлении существенно сократит связанные с этим процессом временные и финансовые потери международной авиационной перевозки», - сообщила пресс-служба ведомства.
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