Самарский авиационный завод «Авиакор» и столичное конструкторское бюро «Туполев» после череды судебных процессов все-таки заключили мировое соглашение. Москвичи признали свой долг перед самарцами в 53 миллиона рублей и пообещали выплатить его до сентября 2018-го. Соотвествующий иск в суд «Авиакор» подал летом 2017-го - после года сотрудничества с «Туполевым». Авиаторы поставляли агрегаты для самолетов Ту-95Мс в целях исполнения «Туполевым» госконтракта с Минобороны. При этом бюро перевело «Авиакору» аванс в 39 миллионов, а те отгрузили продукции на 92 миллиона, однако остальную часть денег так и не получили. «Туполев» в ходе разбирательств сначала возражал против удовлетворения иска, мотивируя тем, что средства на оплату продукции должны были поступить из федерального бюджета, которые так и не были перечислены. В октябре 2017-го арбитражный суд Москвы отказал «Авиакору», однако в апелляции заказчик признал долг в полном объеме и стороны пошли на мировую.
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