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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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2000 самарцев признаны банкротами

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1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

В Ленинском райсуде Самары стартовал резонансный процесс по иску к мэрии города с требованием привести в прежний вид фонтан в сквере 30-летия Победы около площади Славы. Разбирательство инициировали архитектор Владимир Борисов и Тамара Каркарьян - вдова архитектора Вагана Каркарьяна, соавтора 

15 марта 2018, 04:46
За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся 

15 марта 2018, 01:39
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Стало известно решение облсуда по делу экс-главы Самары Олега Фурсова

В Самаре гордума и прокуратура уже полгода спорят, как правильно следовало уволить Олега Фурсова с поста сити-менеджера. Напомним, в декабре судьи поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка по собственному желанию», в то время, как прокуратура требовала отстранить Фурсова 

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Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина 

15 марта 2018, 11:50
Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию

Энергокризис в Подстепках: на местную управляющую компанию пожаловались в полицию

Компания «Самараэнерго» направила заявление в полицию Ставропольского района из-за долга местной управляющей компании. Энергетики требуют провести проверку в отношении ЖСК «Степной» из села Подстёпки. По версии заявителя, данная организация, которая до апреля 2017 года предоставляла коммунальные услуги жителям 75 домов, 

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Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

14 марта 2018, 04:30
Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

Коза выдала злостную алиментщицу из Самарской области

Судебным приставам пришлось буквально «на живца» отлавливать мать-алиментщицу из Большечерниговского района. Женщина задолжала 770 тысяч рублей, которые она должна была выплатить на содержание собственных детей. Сельчанку несколько раз привлекали к административной ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств, однако это 

14 марта 2018, 02:25
Минобороны РФ судится с самарским заводом «Авиакор»

Минобороны РФ судится с самарским заводом «Авиакор»

Минобороны России подало кассационную жалобу на решение о взыскании с ведомства в пользу самарского завода «Авиакор» более 240 миллионов рублей долга по госконтракту, говорится в материалах арбитражного суда Москвы.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд 
25 января 2018, 07:02
Минобороны предъявило рекордный иск самарскому заводу «Авиакор»

Минобороны предъявило рекордный иск самарскому заводу «Авиакор»

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1 миллиарда рублей с завода «Авиакор». Это рекордная сумма, единовременно взыскиваемая военным ведомством с самарского предприятия. Так, в 2014 году оно потребовали 915 млн рублей. Основанием тогда стала неустойка по 

7 декабря 2017, 04:45
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» банкротит «Авиакор»

«ЭнергосбыТ Плюс Самара» банкротит «Авиакор»

В среду руководство самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» обратилось в областной арбитражный суд с иском о банкротстве завода «Авиакор». Размер долга предприятия достигает 90 миллионов рублей, из которых 80 подтверждены судебными решениями, по ним получены исполнительные листы. Руководство ресурсоснабжающей организации не 

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Минобороны оказалось перед самарцами в долгу

Минобороны оказалось перед самарцами в долгу

Московский арбитраж вынес решение о взыскании с российского Министерства обороны почти 200 миллионов рублей в пользу самарского авиационного завода «Авиакор». Согласно материалам дела, в 2013 году между ведомством и «Авиакором» был заключен госконтракт на поставку самолетов Ан-140 для нужд Военно-морского 

25 августа 2017, 09:04
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