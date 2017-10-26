Курьезный случай произошел в Кемеровской области с гражданином, который чихнул в самый неудобный момент. После чего ему пришлось отправиться в отдел судебных приставов.

Как пишет пресс-служба управления ФССП региона, герой статьи не выплачивал алименты на протяжении 2 лет. К этому моменту общая …