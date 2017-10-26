Самарский «Авиакор - авиационный завод» полностью рассчитался с долгами за тепловую энергию, отпущенную предприятию в прошедший отопительный сезон. На счета Самарского филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» поступило около 80 миллионов рублей. Произошло это после того, как ресурсоснабжающая организация обратилась в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать предприятие банкротом. Теперь этот иск отозван. Напомним, по состоянию на 1 октября общая задолженность за тепло перед компанией «Т Плюс Самара» составляет 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Компания «Т Плюс» - крупнейший поставщик тепловых ресурсов на российском рынке. Ее основным бенефициаром является бизнесмен Виктор Вексельберг. «Авиакор», в свою очередь входит в холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски.
|
"Авиакор-авиационный завод" проиграл в арбитражном суде Москвы иск к ПАО "Туполев"
|
24 октября 2017, 11:44
|
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» банкротит «Авиакор»
В среду руководство самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» обратилось в областной арбитражный суд с иском о банкротстве завода «Авиакор». Размер долга предприятия достигает 90 миллионов рублей, из которых 80 подтверждены судебными решениями, по ним получены исполнительные листы. Руководство ресурсоснабжающей организации не …
|
27 сентября 2017, 08:07
|
Мужчина не платил алименты, пока не чихнул
|
2 августа 2017, 05:18
|
К "Регламенту" подали новый иск
В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия …
|
29 июня 2017, 03:40
|
Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей
Мэрия Самары требует деньги с собственного муниципального предприятия. Департамент управления имуществом обратился с иском к МП "Самарский бизнес-инкубатор". Учреждение, которое должно способствовать развитию предпринимательства, задолжало в бюджет около 700 тысяч рублей по договору аренды земельного участка на улице Главной, где …
|
16 июня 2017, 09:00
|
В Самарской области власти задолжали более 114 миллионов рублей своим подрядчикам
|
17 мая 2017, 05:52
|
Самарской «Авиакор» обсудит свое участие в производстве Ил-114
На работы по модернизации региональных самолетов Ил-114-300 будет выделено 20 миллиардов 400 миллионов рублей - сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин.
Напомним, впервые тема возобновления серийного производства этого самолета была озвучена во время визита президента Владимира Путина в Самару летом 2014 …
|
9 марта 2017, 11:12
|
Завод «Авиакор» хочет отсудить у Самарской области 8,3 млн рублей
Компания «Авиакор - Авиационный завод» собирается отсудить у Самарской области 8 миллионов 300 тысяч рублей за содержание самолёта экс-губернатора Константина Титова. Соответствующий иск предприятия принят арбитражным судом губернии. Завод пытается не только взыскать с регионального Минимущества долг за поддержание лайнера …
|
10 октября 2016, 05:34
|
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с гендиректором ОАО «Авиакор - авиационный завод» Алексеем Гусевым
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне визита первых лиц государства провел рабочую встречу с генеральным директором открытого акционерного общества "Авиакор - авиационный завод" Алексеем Гусевым.
Центральной темой беседы стали перспективы входа предприятия в состав "Объединенной авиастроительной корпорации". Переговоры ведутся как …
|
22 января 2016, 05:52