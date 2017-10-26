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Материалы по теме:

"Авиакор-авиационный завод" проиграл в арбитражном суде Москвы иск к ПАО "Туполев"

 Как говорится в материалах дела, в мае прошлого года между двумя предприятиями был заключен договор поставки продукции для сервисного обслуживания самолетов Ту-95мс. Самарский завод получил аванс в размере около 39.5 миллионов рублей, суммарно же отгрузил комплектующих более чем на 92 

24 октября 2017, 11:44
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» банкротит «Авиакор»

«ЭнергосбыТ Плюс Самара» банкротит «Авиакор»

В среду руководство самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» обратилось в областной арбитражный суд с иском о банкротстве завода «Авиакор». Размер долга предприятия достигает 90 миллионов рублей, из которых 80 подтверждены судебными решениями, по ним получены исполнительные листы. Руководство ресурсоснабжающей организации не 

27 сентября 2017, 08:07
Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

Курьезный случай произошел в Кемеровской области с гражданином, который чихнул в самый неудобный момент. После чего ему пришлось отправиться в отдел судебных приставов.

Как пишет пресс-служба управления ФССП региона, герой статьи не выплачивал алименты на протяжении 2 лет. К этому моменту общая 

2 августа 2017, 05:18
К

К "Регламенту" подали новый иск

В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия 

29 июня 2017, 03:40
Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Мэрия Самары требует деньги с собственного муниципального предприятия. Департамент управления имуществом обратился с иском к МП "Самарский бизнес-инкубатор". Учреждение, которое должно способствовать развитию предпринимательства, задолжало в бюджет около 700 тысяч рублей по договору аренды земельного участка на улице Главной, где 

16 июня 2017, 09:00
В Самарской области власти задолжали более 114 миллионов рублей своим подрядчикам

В Самарской области власти задолжали более 114 миллионов рублей своим подрядчикам

Такие данные сегодня озвучили на брифинге в прокуратуре региона. С начала года погашено только 26 миллионов рублей долгов. Дополнительно через суд в пользу бизнесменов удалось взыскать более 5 миллионов рублей пени за просрочку оплаты по государственным и муниципальным заказам.
Всего 

17 мая 2017, 05:52
Самарской «Авиакор» обсудит свое участие в производстве Ил-114

Самарской «Авиакор» обсудит свое участие в производстве Ил-114

На работы по модернизации региональных самолетов Ил-114-300 будет выделено 20 миллиардов 400 миллионов рублей - сообщил зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин.

Напомним, впервые тема возобновления серийного производства этого самолета была озвучена во время визита президента Владимира Путина в Самару летом 2014 

9 марта 2017, 11:12
Завод «Авиакор» хочет отсудить у Самарской области 8,3 млн рублей

Завод «Авиакор» хочет отсудить у Самарской области 8,3 млн рублей

Компания «Авиакор - Авиационный завод» собирается отсудить у Самарской области 8 миллионов 300 тысяч рублей за содержание самолёта экс-губернатора Константина Титова. Соответствующий иск предприятия принят арбитражным судом губернии. Завод пытается не только взыскать с регионального Минимущества долг за поддержание лайнера 

10 октября 2016, 05:34
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с гендиректором ОАО «Авиакор - авиационный завод» Алексеем Гусевым

Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с гендиректором ОАО «Авиакор - авиационный завод» Алексеем Гусевым

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне визита первых лиц государства провел рабочую встречу с генеральным директором открытого акционерного общества "Авиакор - авиационный завод" Алексеем Гусевым.
Центральной темой беседы стали перспективы входа предприятия в состав "Объединенной авиастроительной корпорации". Переговоры ведутся как 
22 января 2016, 05:52
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