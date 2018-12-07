|
Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза
|
7 декабря 2018, 01:09
|
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре
|
7 декабря 2018, 12:48
|
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка
|
7 декабря 2018, 12:09
|
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
|
7 декабря 2018, 11:33
|
На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей
«Самараэнергосбыт» потратит почти 17 млн рублей на квитанции, следует из сообщения на портале госзакупок. Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Самаре объявил аукцион на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов населению для …
|
7 декабря 2018, 08:30
|
«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год
|
7 декабря 2018, 08:17
|
При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов
|
6 декабря 2018, 10:28
|
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
|
28 ноября 2018, 05:15
|
В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"
В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития …
|
13 ноября 2018, 09:47
|
Минтранс Самарской области подаст в суд из-за туй на Московском шоссе
|
30 октября 2018, 10:23
|
Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов
Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.
Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого …
|
24 сентября 2018, 08:31