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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Городские власти озвучили результаты мониторинга работы общественного транспорта в Красноглинском районе. Напомним, что во втором полугодии мониторинг проводился трижды, в том числе с 22 по 29 ноября, в ежедневном режиме с 06:00 до 24:00. По направлению в город - с 
7 декабря 2018, 01:09
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

В ночь на пятницу, 7 декабря, в областной столице восстановили водоснабжение семи домов в Октябрьском районе. Напомним, что из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, в них не было холодной воды с 5 декабря. Поврежденный участок водовода при 
7 декабря 2018, 12:48
Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

Добавил соль в масло: в доме по проспекту Металлургов выбило стекла после хлопка

В пятницу, 7 декабря, представители экстренных служб выехали на проспект Металлургов в Самаре. В 10:05 поступил сигнал о ЧП в девятиэтажном доме. По предварительным данным, во время приготовления пищи в помещении на втором этаже здания произошел хлопок, ударом были выбиты 
7 декабря 2018, 12:09
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

«Самараэнергосбыт» потратит почти 17 млн рублей на квитанции, следует из сообщения на портале госзакупок. Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Самаре объявил аукцион на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов населению для 
7 декабря 2018, 08:30
«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год

Главный финансовый документ Самары утвержден. В четверг, 6 декабря, депутаты городской думы приняли бюджет на 2019 год. Как и раньше, основная часть средств пойдет на социальные нужды и инфраструктуру. 
 
Главным вопросом 53-го заседания городской думы стало утверждение бюджета Самары. В 
7 декабря 2018, 08:17
При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов

Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором и окончательном чтении. В нем будут учтены поступления из федерального бюджета - прежде всего, в рамках исполнения нацпроектов. Перед заключительным чтением в проект бюджета Самарской области от депутатов поступило беспрецедентное число 
6 декабря 2018, 10:28
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самаре пытаются обанкротить

В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"

В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития 
13 ноября 2018, 09:47
Минтранс Самарской области подаст в суд из-за туй на Московском шоссе

Минтранс Самарской области подаст в суд из-за туй на Московском шоссе

Минтранс Самарской области собирается обратиться в суд с иском к подрядчику, который занимался реконструкцией Московского шоссе в Самаре. Вдоль него, в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу, было высажено почти 4 тысячи туй и можжевельников. Однако весной этого 
30 октября 2018, 10:23
Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов

Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов

Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.

Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого 
24 сентября 2018, 08:31
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