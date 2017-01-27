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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко - член тольяттинской ОПГ Неверова. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
По версии следствия, многодетный отец Алексей Скрипниченко в 2004-ом году убил другого участника преступной группы 
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В блогах: Самара не для пешеходов

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Топ-новости: Самарец скончался в очереди поликлиники; ликвидация городского департамента; срок за забытые в банкомате деньги

Топ-новости: Самарец скончался в очереди поликлиники; ликвидация городского департамента; срок за забытые в банкомате деньги

Самарец скончался в очереди поликлиники. ЧП произошло в медучреждении на улице Тополей. Подробности происшествия здесь.
 
Мэрия Самары продлила срок ликвидации департамента, в котором работают 30 человек. Речь идет о городском департаменте потребительского рынка. Подробности найдете здесь.
 
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Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

По итогам 2016 года самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн 092 тысячи пассажиров. Это на 100 тысяч человек - или на 5 процентов - меньше, чем было в 2015-м, сообщает пресс-служба компании. Из Самары чаще летали по внутрироссийским маршрутам (плюс 

16 января 2017, 05:29
Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м

Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м

Самарская, Ульяновская и Саратовская области не вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Поволжского федерального округа в 2017 году. Документ опубликовала Росавиация. По данным ведомства, авиакомпании из указанных субъектов при подаче заявок на участие в проекте не предоставили 

11 января 2017, 02:19
В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В Самаре из-за тумана задержаны авиарейсы

В понедельник, 26 декабря, в самарском аэропорту Курумоч из-за тумана задерживаются авиарейсы. Вылетов ждут пассажиры, которые должны отправиться в московские аэропорты «Шереметьево» и «Внуково», а также в Нижний Новгород и Екатеринбург. Предположительно самолеты отправятся в пункты назначения после полудня.

Кроме того, 

26 декабря 2016, 10:02
Авиарейсы из Самары в Москву и обратно отменены из-за погоды

Авиарейсы из Самары в Москву и обратно отменены из-за погоды

Сегодня, 10 ноября, из-за погодных условий отменены полеты пассажирской авиации из Самары в Шереметьево и обратно. «Аэрофлот» объявил о задержке одного и отмене двух перелетов. В частности, борт из Шереметьево, который должен был приземлиться в Курумоче в 22 часа, совершит 

10 ноября 2016, 02:06
В парке Гагарина пройдет Фестиваль болгарской кухни

В парке Гагарина пройдет Фестиваль болгарской кухни

В субботу, 11 июня, в Самаре в парке Гагарина состоится фестиваль болгарской кухни. Он приурочен к 140-летию Самарского знамени и 50-летнему юбилею улицы Стара-Загора, получившей имя в честь города-побратима. Во время праздника самарцы смогут попробовать традиционные болгарские блюда. Будут салаты, 

8 июня 2016, 05:29
В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени

В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени

В столице 63-го региона отметили День Самарского знамени. Оно было вышито 140 лет назад монахинями самарского Иверского монастыря, а затем передано болгарским ополченцам, поднявшим восстание против турецкого ига. 18 мая в монастыре прошел молебен. Участники церемонии возложили цветы к надгробию 

19 мая 2016, 10:22
Самара готовится к празднованию 50-летия улицы Стара-Загора

Самара готовится к празднованию 50-летия улицы Стара-Загора

Дружбе самарского и болгарского народов без малого 140 лет. Именно в Самаре в далёком 1876 году монахинями Иверского монастыря по просьбе Петра Алабина было вышито боевое знамя, под которым жители Балканского полуострова выступили против турецкого ига. Тогда самарцев и жителей 

20 апреля 2016, 05:21
В Самаре открывается новый рейс в Болгарию

В Самаре открывается новый рейс в Болгарию

Туроператор Brisco сообщил об открытии с середины мая 2016 года нового чартерного рейса из Курумоча в болгарский город Бургас. Также перелеты в это черноморское государство планируются из Москвы и Санкт-Петербурга. Из Самары оператор организует перевозку туристов один раз в неделю рейсами 
13 января 2016, 07:02
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