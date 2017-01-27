Росавиация планирует выдать допуск на чартерные перевозки из Самары в Болгарию трем авиакомпаниям. Согласно сообщению ведомства, в Бургас с 15 мая по 16 сентября полетят «Икар», «Северный ветер» и «Азур эйр». С 2015 года на этом направлении ежедневно работают Уральские авиалинии. Кроме того, «Азур эйр» и «Роял Флайт» могут получить допуск на маршрут Самара – Барселона в летнюю навигацию для совершения полетов с 26 марта по 28 октября. Оба перевозчика планируют отправлять рейсы в Испанию дважды в неделю.
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