Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь По итогам 2016 года самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн 092 тысячи пассажиров. Это на 100 тысяч человек - или на 5 процентов - меньше, чем было в 2015-м, сообщает пресс-служба компании. Из Самары чаще летали по внутрироссийским маршрутам (плюс …