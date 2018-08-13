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Материалы по теме:

Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

14 августа стартует продажа билетов на матч 4-го тура чемпионата РПЛ между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Футбольный поединок пройдет на стадионе «Самара Арена» 19 августа. Начало встречи в 17:30.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Металлург» (с 11:00 
13 августа 2018, 02:19
Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Вот уже больше месяца полицейские разыскивают пропавшую жительницу Сызрани. 39-летняя Наталья Непеина ушла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид женщине около 40-45 лет, телосложение среднее, темные крашеные волосы, карие глаза.

Была одета в разноцветный 

13 августа 2018, 01:51
В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

В Тольятти в День Победы 9 мая состоится авиашоу от легендарной пилотажной группы «Русь», аэроклубов ДОСААФ России и ЦСКА ВВС. Авиационное выступление пройдет в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Начало – в 11 часов. Будет организована работа 
4 мая 2018, 09:25
Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

Истребители в небе: в Самарской области пройдут воздушные бои

9 мая в Самарской области пройдут авиационные выступления, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2 мая 2017, 03:52
Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне

Самарские спасатели подняли из реки самолет, затонувший накануне

Уникальная операция поисково-спасательной службы Самарской области продолжалась несколько часов.
"Як-52" в составе пары участвовал в авиашоу Парада Памяти, а после выполнения полета над площадью Куйбышева экипаж сообщил о неполадках двигателя. До запасного аэродрома Кряж дотянуть не удалось, летчики приняли решение 

8 ноября 2016, 06:14
В Самаре самолет упал в воду после авиашоу на Параде Памяти

В Самаре самолет упал в воду после авиашоу на Параде Памяти

Сегодня, 7 ноября, в Самаре один из самолетов, участвовавших в авиашоу на Параде Памяти, совершил вынужденную посадку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в 13 часов 4 минуты на территории Куйбышевского района. В реку 

7 ноября 2016, 02:57
Новости самарских блогов: на аэродроме Бобровка состоится фестиваль, посвященный Дню ВВС

Новости самарских блогов: на аэродроме Бобровка состоится фестиваль, посвященный Дню ВВС

Блогер senator_samara анонсирует, что 23 августа на аэродроме Бобровка состоится 4-й фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, посвященный Дню Военно-воздушных сил России: "Вход свободный. В программе мероприятия - показ автотехники, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, выступление клуба служебного 
22 августа 2014, 05:24
В Самарской области на аэродроме Бобровка отметят День космонавтики

В Самарской области на аэродроме Бобровка отметят День космонавтики

12 апреля на аэродроме пройдет выставка авиатехники, состоится авиашоу, а также будут предложены прогулки на самолетах для гостей праздника. 
7 апреля 2014, 01:03
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