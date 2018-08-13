18 августа на аэродроме «Бобровка» состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00. Его приурочат до Дню Военно-воздушных сил и 100-летию с момента создания российских Вооруженных сил.
Организаторы фестиваля разработали обширную программу. Начнется он с выступления авиамоделистов. После официальной церемонии открытия пройдут показательные выступления наземных групп. Свои умения перед зрителями продемонстрируют бойцы спецназа, кинологи, члены спортивнх клубов и другие. Воздушная программа фестиваля будет включать себя показательные полеты самолетов и вертолетов, имитацию боев и выброску десанта.
Также, на фестивале будут работать выставки, стрелковые тиры, площадки метания ножей и другое.
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Новости самарских блогов: на аэродроме Бобровка состоится фестиваль, посвященный Дню ВВС
Блогер senator_samara анонсирует, что 23 августа на аэродроме Бобровка состоится 4-й фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, посвященный Дню Военно-воздушных сил России: "Вход свободный. В программе мероприятия - показ автотехники, ознакомительные полеты на самолетах и вертолетах, выступление клуба служебного …
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