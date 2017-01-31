6
35
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888       d8b                     d8888                   .d8888b.  
 888       888       Y8P                    d8P888                  d88P  Y88b 
 888       888                             d8P 888                       .d88P 
 888       88888b.   888  888  888  888   d8P  888   888  888  888      8888"  
 888       888 "88b  888  888  888  888  d88   888   888  888  888       "Y8b. 
 888       888  888  888  888  888  888  8888888888  888  888  888  888    888 
 888       888  888  888  Y88b 888 d88P        888   Y88b 888 d88P  Y88b  d88P 
 88888888  888  888  888   "Y8888888P"         888    "Y8888888P"    "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В самарском аэропорту

В самарском аэропорту "Курумоч" практически полностью приостановлено авиасообщение

Причина - сильный туман, опустившийся на 63-й регион. Примерно с 7:30 утра самолеты из Москвы, Уфы, Ижевска, Сургута, Екатеринбурга и Тюмени задерживаются из-за неблагоприятных условий для посадки. Соответственно вылеты тоже откладываются.
Как сообщили в пресс-службе транспортного узла, сейчас пассажиры расположены 

26 декабря 2016, 11:13
Россия собирается восстановить военную базу в Египте

Россия собирается восстановить военную базу в Египте

Отечественные информагентства распространили сведения о том, что в настоящее время идут переговоры между РФ и Египтом о восстановлении советской военно-воздушной базы в городе Сиди-Баррани. В частности, об этом пишут «Известия».
Как отмечается, речь идет и об аренде прочих египетских военных 

10 октября 2016, 01:17
Египетские овощи вернутся в Россию

Египетские овощи вернутся в Россию

В России в течение ближайших пяти дней возобновят поставки овощей и фруктов из Египта. Исключение составит только картофель. Вопрос о его импорте может решиться в октябре-ноябре, после инспекции российских специалистов. Как уже сообщала «ТЕРРА», неделю назад Россельхознадзор ввел временные ограничения 

28 сентября 2016, 01:34
С российских прилавков исчезнут дешевые египетские овощи и фрукты

С российских прилавков исчезнут дешевые египетские овощи и фрукты

В том числе цитрусовые, томаты, картофель и лук. Временный запрет на их ввоз вступил в силу сегодня.
Решение принял Россельхознадзор после того, как уже в 47-й раз за год обнаружил в продуктах, привезенных из арабской республики карантинные объекты. В частности 

22 сентября 2016, 12:05
Россия рассчитывает возобновить авиасообщение с Египтом до конца года

Россия рассчитывает возобновить авиасообщение с Египтом до конца года

Авиасообщение между РФ и Египтом может возобновиться до конца 2016 года. Об этом сегодня заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.
Представитель ведомства в очередной раз озвучил условия возобновления полетов. По его словам, возвращение рейсов напрямую связано с решением вопроса 

16 сентября 2016, 03:14
Египет надеется на скорое возобновление авиасообщения с РФ

Египет надеется на скорое возобновление авиасообщения с РФ

Об этом было заявлено руководством минтуризма Египта на последней пресс-конференции. Впрочем, о точных датах пока не сообщается. Как отмечают средства массовой информации, глава ведомства Хишам Зазуа сказал, что в переговорах с российской стороной есть определенные позитивные моменты. По словам руководителя, 
24 февраля 2016, 11:12
Авиасообщение между Египтом и Россией скоро могут возобновить

Авиасообщение между Египтом и Россией скоро могут возобновить

Об этом заявил спикер парламента Сергей Нарышкин по результатам визита делегации Госдумы в африканскую республику. В настоящее время представители силовых ведомств обеих стран ведут совместную работу по разработке комплекса мер, которые бы обеспечили безопасность наших соотечественников. Российские депутаты убеждены, что 
27 января 2016, 11:55
Georgian Airways начнет летать в Самару

Georgian Airways начнет летать в Самару

Georgian Airways - авиакомпания из Грузии весной этого года планирует осуществлять прямые рейсы в три российских города - Самару, Северную столицу и Владикавказ. Об этом рассказал представитель компании информационному агентству ТАСС. Уже направлен запрос в Агентство гражданской авиации Грузии, вопрос 
19 марта 2015, 12:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна