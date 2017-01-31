С российских прилавков исчезнут дешевые египетские овощи и фрукты В том числе цитрусовые, томаты, картофель и лук. Временный запрет на их ввоз вступил в силу сегодня.

Решение принял Россельхознадзор после того, как уже в 47-й раз за год обнаружил в продуктах, привезенных из арабской республики карантинные объекты. В частности …