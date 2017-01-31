Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено после 23 февраля. На 8-9 февраля запланированы проверки египетских аэропортов Росавиацией, сообщают федеральные СМИ. При их положительном исходе будет принято соответствующее решение. По данным источников, российских туристов уже готов принимать Каир. Теперь необходимо проконтролировать состояние воздушных гаваней Шарм-эль-Шейха и Хургады. Ранее глава Минтранса России Максим Соколов заявлял, что возобновление перелетов - вопрос ближайшего будущего. Напомню, регулярные рейсы между Египтом и Россией приостановили 6 ноября 2015 года после того, как в результате терракта разбился самолет авиакомпании "Когалымавиа".
|
В самарском аэропорту "Курумоч" практически полностью приостановлено авиасообщение
Причина - сильный туман, опустившийся на 63-й регион. Примерно с 7:30 утра самолеты из Москвы, Уфы, Ижевска, Сургута, Екатеринбурга и Тюмени задерживаются из-за неблагоприятных условий для посадки. Соответственно вылеты тоже откладываются.
|
26 декабря 2016, 11:13
|
Россия собирается восстановить военную базу в Египте
|
10 октября 2016, 01:17
|
Египетские овощи вернутся в Россию
В России в течение ближайших пяти дней возобновят поставки овощей и фруктов из Египта. Исключение составит только картофель. Вопрос о его импорте может решиться в октябре-ноябре, после инспекции российских специалистов. Как уже сообщала «ТЕРРА», неделю назад Россельхознадзор ввел временные ограничения …
|
28 сентября 2016, 01:34
|
С российских прилавков исчезнут дешевые египетские овощи и фрукты
|
22 сентября 2016, 12:05
|
Россия рассчитывает возобновить авиасообщение с Египтом до конца года
|
16 сентября 2016, 03:14
|
Египет надеется на скорое возобновление авиасообщения с РФ
Об этом было заявлено руководством минтуризма Египта на последней пресс-конференции. Впрочем, о точных датах пока не сообщается. Как отмечают средства массовой информации, глава ведомства Хишам Зазуа сказал, что в переговорах с российской стороной есть определенные позитивные моменты. По словам руководителя, …
|
24 февраля 2016, 11:12
|
Авиасообщение между Египтом и Россией скоро могут возобновить
Об этом заявил спикер парламента Сергей Нарышкин по результатам визита делегации Госдумы в африканскую республику. В настоящее время представители силовых ведомств обеих стран ведут совместную работу по разработке комплекса мер, которые бы обеспечили безопасность наших соотечественников. Российские депутаты убеждены, что …
|
27 января 2016, 11:55
|
Georgian Airways начнет летать в Самару
Georgian Airways - авиакомпания из Грузии весной этого года планирует осуществлять прямые рейсы в три российских города - Самару, Северную столицу и Владикавказ. Об этом рассказал представитель компании информационному агентству ТАСС. Уже направлен запрос в Агентство гражданской авиации Грузии, вопрос …
|
19 марта 2015, 12:10