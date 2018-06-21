2
37
30
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                                .d8888b.    .d8888b.    .d8888b.   8888888888P 
                               d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b        d88P  
                               888    888  888         888    888       d88P   
  .d8888b   .d8888b   .d8888b  888         888d888b.   888             d88P    
 d88P"     d88P"     d88P"     888         888P "Y88b  888            d88P     
 888       888       888       888    888  888    888  888    888    d88P      
 Y88b.     Y88b.     Y88b.     Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P   d88P       
  "Y8888P   "Y8888P   "Y8888P   "Y8888P"    "Y8888P"    "Y8888P"   d8888888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

В Самаре один из лучших стрит-фудов в стране. Это следуют из исследования, проведенного сервисом Tvil.ru. По результатам опроса туристов и болельщиков ЧМ-2018, сайт составил рейтинг городов с самой вкусной «уличной едой». Самара вошла в Топ-5. Лидером стал Санкт-Петербург - стрит-фуд 

21 июня 2018, 02:19
Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

В Самаре на стадионе «Самара Арена» сегодня состоится второй в городе матч в рамках ЧМ-2018 – сыграют сборные Дании и Австралии. Начало – в 16:00. Вход на арену открывается за 3 часа до матча. Болельщики уже прибывают на стадион и 
21 июня 2018, 01:40
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

В Самаре сотрудники бюро находок рассказали, где хранятся потерянные футбольными болельщиками вещи. Напомним, фестиваль болельщиков на площади Куйбышева стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. В день матча Россия – Египет 19 июня там собрались 20 тысяч человек. Сегодня 
21 июня 2018, 11:19
Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

У официального представителя МИД России Марии Захаровой самарские корни. Ее родной дед родом из села Степная Шентала Кошкинского района. Об этом известная российская чиновница рассказала на брифинге в городском пресс-центре ЧМ-2018 
20 июня 2018, 05:44
В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков

В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков

В Самаре в день первого матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Сербии и Коста-Рики специально запущенные к стадиону автобусы-шаттлы перевезли более 30 тысяч человек, трамваи — 34 тысячи. Задействованы были все маршруты.

«Загрузка стадиона была очень быстрыми темпами. И начиная за 

20 июня 2018, 07:02
Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей

Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей

Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд 

14 июня 2018, 05:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх