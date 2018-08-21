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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Материалы по теме:

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

С 21 по 24 августа в некоторых районах Самарской области будет сохраняться чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В это время крайне высока вероятность возгорания деревьев, травы и мусора.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям региона 

21 августа 2018, 01:51
Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

В понедельник, 20 августа, произошла дорожная авария в Волжском районе. В 12:00 31-летний мужчина ехал на мотоцикле KAYO по грунтовой дороге от микрорайона «Кошелев парк» в сторону садово-дачного товарищества «КРС». По версии полицейских, байкер столкнулся с иномаркой Chevrolet и получил 
21 августа 2018, 01:09
Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.

Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части 

21 августа 2018, 12:57
10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

Полицейские расследуют обстоятельства аварии в областной столице, в которой был травмирован ребенок. В понедельник, 20 августа, в 17:15 68-летний водитель ехал на легковушке «Лада Калина» по Московскому шоссе из микрорайона «Крутые ключи» в поселок Мехзавод. Напротив дома № 30 по 
21 августа 2018, 08:49
На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

Поздно вечером в воскресенье, 19 августа, произошла авария в Промышленном районе Самары. В 23:50 56-летний мужчина ехал на своем ВАЗ-21120 по улице Солнечной со стороны 5-й Просеки. Около дома № 21 по Солнечной при повороте налево автомобилист не уступил дорогу 
20 августа 2018, 02:26
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге 
14 августа 2018, 10:37
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

8 августа в Сызранском районе произошло ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Все случилось на так называемом «шигонском перекрестке». Фургон на базе ВАЗ-2107 с грузом конфет сворачивал с федеральной трассы на дорогу в сторону Шигон. Водитель машины начал объезжать 
8 августа 2018, 02:05
Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары

Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары

В четвертом часу дня 7 августа на Южном шоссе образовалась огромная пробка. Движение парализовано в обе стороны, сообщают очевидцы. Причиной транспортного коллапса стало столкновение двух легковушек: вазовской "классики" и "Форда Фокус". На месте происшествия работают сотрудники полиции. 