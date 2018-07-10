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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

С 10 июля и до третьего квартала 2019 года на трассе М-5 вводят ограничения на движение грузовиков в часы пик. Речь идет об участках от Сызрани до Жигулевска и от Жигулевска до Зеленовки. Отрезок федеральной трассы от Сызрани до Жигулевска 
9 июля 2018, 10:19
На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 

5 июля 2018, 12:46
Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

С 5 июля в Самаре изменится схема движения автобусов, которые курсируют по маршруту №35. Теперь они будут перевозить пассажиров от улицы Советской Армии (НФС) до Дома молодежи. Ранее они доезжали только до остановки «Экономическая академия».
 
- Интервал движения составит в среднем 
5 июля 2018, 08:18
Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская

В Самаре запущены пробные дополнительные рейсы по автобусному маршруту №51 «Красная Глинка – станция метро «Кировская». По данным мэрии, сейчас на маршруте работают 13 автобусов, планируется выпуск 15 единиц подвижного состава, указано в сообщении. Пассажиров перевозят на автобусах двух классов 

29 июня 2018, 02:44
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару

В Самару болельщики из Колумбии приедут на матч своей национальной сборной с командой Сенегала на автобусах. Игра состоится 28 июня на стадионе «Самара Арена» в рамках ЧМ-2018 по футболу. О том, как колумбийцы будут добираться до Самары на пресс-конференции рассказал 

19 июня 2018, 05:02
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Администрация Самары внесла изменения в сеть маршрутов муниципального транспорта. Из нее было решено убрать автобусный маршрут №77. Сделано это в связи с тем, что на линии работает коммерческий маршрут №77Д, который полностью дублирует городской. На нем курсируют 15 автобусов, сообщает 
18 июня 2018, 02:25
Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

В Самаре на все лето перекрывают две улицы в центре города – участки Молодогвардейской Комсомольской. Ограничение движения транспорта в связи со строительством инженерных сетей, сообщает мэрия Самары. Движение будет закрыто до 24:00 1 сентября 2018 года на участках: ул. Молодогвардейской 

7 июня 2018, 12:57
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