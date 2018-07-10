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В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки
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9 июля 2018, 10:19
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На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками
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5 июля 2018, 12:46
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Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре
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5 июля 2018, 08:18
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Появилось расписание рейсов автобусов №51 Красная Глинка – Кировская
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29 июня 2018, 02:44
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Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре
В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются …
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28 июня 2018, 01:47
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Футбольные болельщики из Колумбии на автобусах приедут в Самару
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19 июня 2018, 05:02
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Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре
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18 июня 2018, 02:25
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Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября
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7 июня 2018, 12:57