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13 июня в Центр гражданской защиты Тольятти поступило сообщение об обнаружении в акватории Волги тела погибшего мужчины. Как сообщает директор ЦГЗ Андрей Дербенев, это один из скутеристов, пропавших во время катания 27 мая. Приметы погибшего совпадают с описанием одного из 

13 июня 2018, 03:48
Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

Екатерина Пузикова хочет отсудить у государства 10 миллионов рублей

 Вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова Екатерина намерена судиться с государством. Иск она подала в Лининский районный суд Самары. Женщина хочет получить в качестве компенсации морального вреда за время, проведенное в тюрьме, 10 миллионов рублей, сообщает ВолгаНьюс.

«Думаю, не 
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Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», 

13 июня 2018, 11:02
Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

В Тольятти строительство транспортной развязки на М-5 завершат в конце 2019 года. Дорожники сейчас монтируют пролетные железобетонные строения путепровода, который строят на участке трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (км 971+890 – км 975+963). 63 регион посетила делегация Федерального дорожного 

13 июня 2018, 10:10
Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

В Тольятти во вторник, 12 июня, сборная Швейцарии провела открытую тренировку на местном стадионе «Торпедо» в Автозаводском районе. Люди начали собираться у стадиона примерно за полтора часа до начала тренировки. Но пригласительные были не у всех. На занятие профессиональных игроков 
13 июня 2018, 09:40
Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти

Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти

Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти. Ведомство уличило чиновников в нарушении законов о защите конкуренции и требований антимонопольного законодательства. Надзорный орган выявил, что горадминистрация передала в безвозмездное пользование четыре нежилых помещения, расположенных на территории Автограда в Центральном и 

9 июня 2018, 08:22
Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

В Самаре стало известно решение суда по второму фигуранту уголовного дела о получении взятки сотрудниками ФСБ. Павлу Чермашенцеву продлили арест на три месяца до 10 сентября 2018 года. Напомним, ранее было поддержано аналогичное ходатайство следователей в отношении Сергея Гудованого.
 
8 июня 2018, 04:11
В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра

Дилер джипов и «УАЗов» выиграл в Самаре суд у Росреестра

Самарская компания «Эхо», дилер автомобилей Jeep, Fiat, Ravon, SsangYong и «УАЗ», победила в суде областное управление Росреестра. Автодилер требовал признать незаконными результаты проверки соблюдения им земельного законодательства.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в декабре прошлого года по инициативе городского 
22 марта 2017, 12:44
В Самаре судят автодилера за обман 106 клиентов на 40 миллионов рублей

В Самаре судят автодилера за обман 106 клиентов на 40 миллионов рублей

В Советском районном суде столицы губернии во вторник стартовал громкий уголовный процесс. Бывшего генерального директора компании "АЗР-Моторс" Владимира Колинченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Предварительное слушание по делу прошло в закрытом для прессы режиме. "ТЕРРА" в свое время 

21 июня 2016, 03:17
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