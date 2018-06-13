Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия Тольятти.
Согласно материалам дела, дилер и администрация заключили договор аренды участка еще в 1997 году. Когда срок аренды истек, компания продолжила пользоваться землей, чиновники - не возражали. При таких обстоятельствах, говорится в гражданском кодексе, договор считается возобновленным на неопределенный срок. Однако, важно подчеркнуть, каждая из сторон имеет право в любой момент отказаться от исполнения условий документа, предварительно уведомив партнёра.
Что и сделала мэрия. Иск об освобождении земли она подала в январе текущего года. Заявитель потребовал обязать фирму не только убрать строения, но и за свой счет в месячный срок привести участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования.
Рассмотрев материалы дела, судьи пришли к выводу, что у мэрии есть все основания для столь радикальных требований. Суд предупредил дилера, что если он не освободит землю добровольно, то чиновники смогут это сделать своими силами, а позже взыскать расходы с ответчика.
По данным арбитража, «Крумб-Сервис» сейчас находится в стадии банкротства. Иск о несостоятельности подали сотрудники компании, которым не выплатили зарплату.
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