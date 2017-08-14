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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
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Отпуск кончился: на АвтоВАЗе снова начали выпускать машины

В понедельник, 14 августа, АвтоВАЗ возобновил работу после планового корпоративного отпуска. Сотрудники предприятия отдыхали с 24 июля по 13 августа. За это время в цехах автозавода провели модернизацию оборудования и регламентные ремонтные работы. Сборка автомобилей была также приостановлена на площадке 

14 августа 2017, 01:48
Названы 10 моделей, которые в России угоняют очень редко

Названы 10 моделей, которые в России угоняют очень редко

Список машин, которые меньше всего интересуют автоугонщиков, возглавила Lada Vesta. Рейтинг опубликовало издание «За рулем». По данным исследователей, в прошлом году было продано 55 тысяч «вест», и только четыре машины были похищены. Коэффициент угоняемости для этой модели, рассчитываемый из 
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В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».

Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют 
11 августа 2017, 10:41
«Лады» отвоевывают рынок

«Лады» отвоевывают рынок

АвтоВАЗ по итогам июля продал 26,5 тысячи моделей Lada. Это на 22 процента больше аналогичного прошлогоднего показателя, говорится в отчете компании. Всего с начала года тольяттинский завод реализовал почти 167 тысяч Lada, что на 14 процентов превышает результат первых семи 

9 августа 2017, 11:57
АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive

АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive

С 21 июня дилеры АвтоВАЗа начали принимать заказы на новинку – компактный городской кроссовер Lada XRay Exclusive. Стартовая цена на машину в этой комплектации – 805,9 тысячи рублей. Эта версия выделяется бежевой гаммой в оформлении интерьера и фоновой атмосферной подсветкой 
21 июня 2017, 03:59
В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт

Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
Информацию об инциденте распространили региональные агентства со ссылкой на очевидцев произошедшего. Как сообщается, авария произошла поблизости от школы №86. Lada XRay была припаркована вдоль дороги. Передняя часть 

22 мая 2017, 03:31
«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray

«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray

Компания «АвтоВАЗ» собирается осенью выпустить эксклюзивную версию Lada Xray. Как сообщают специализированные издания, речь ведется о комплектации Exclusive.
Модель получит хромированные элементы кузова, колесные диски специального дизайна, обивку сидений из кожи и алькантары, металлические накладки на педалях и многое другое. 

22 мая 2017, 09:02
Lada XRay сослали на север

Lada XRay сослали на север

Lada XRay успешно прошла испытание экстремальным холодом и бездорожьем. 9 апреля завершилась экспедиция новых вазовских кроссоверов в Якутию, старт которой был дан 27 февраля в Тольятти. Автопробег был посвящен 40-летию с начала производства легендарной «Нивы». За 42 дня участники преодолели 

12 апреля 2017, 01:41
Toyota представит автомобиль будущего в 2017 году

Toyota представит автомобиль будущего в 2017 году

В январе 2017 года японская компания Toyota собирается презентовать инновационный концепт-кар на Международной потребительской выставке CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе. «Автомобиль будущего» продемонстрирует видение Toyota на развитие автоиндустрии.
По словам представителей концерна, концептуальный автомобиль от Toyota будет производиться высокотехнологичными 

16 декабря 2016, 11:48
Toyota рассекретила седан Camry 2018 модельного года

Toyota рассекретила седан Camry 2018 модельного года

Автоконцерн Toyota разместил на своем сайте первый официальный тизер Camry 2018 модельного года. Эксперты активно обсуждают необычный и стильный внешний облик четырехдверного бизнес-седана нового поколения. Автомобиль будет представлен на автосалоне в Детройте уже в январе. Стандартная версия Toyota Camry получит модернизированный 

2 декабря 2016, 04:45
Компания Toyota начала сборку кроссовера C-HR нового поколения

Компания Toyota начала сборку кроссовера C-HR нового поколения

Кроссовер Toyota C-HR был продемонстрирован на автовыставках еще год назад, однако только сейчас запущено его массовое производство. Сообщается, что новая генерация C-HR получит турбомотор объемом 1,2 л и мощностью 115 лошадиных сил, а также гибридную версию с мощностью 122 лошадиных силы. 

18 ноября 2016, 02:39
Продажи Toyota в РФ в октябре выросли на 15,7%

Продажи Toyota в РФ в октябре выросли на 15,7%

Российские продажи автомобилей японского концерна Toyota в октябре выросли на 15,7%. Об этом информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». Отечественные дилеры продали в прошлом месяце 7,74 тыс. машин.
По результатам десяти месяцев на территории России было реализовано свыше 76 тыс. авто 

16 ноября 2016, 02:19
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