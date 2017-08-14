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Отпуск кончился: на АвтоВАЗе снова начали выпускать машины
В понедельник, 14 августа, АвтоВАЗ возобновил работу после планового корпоративного отпуска. Сотрудники предприятия отдыхали с 24 июля по 13 августа. За это время в цехах автозавода провели модернизацию оборудования и регламентные ремонтные работы. Сборка автомобилей была также приостановлена на площадке …
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14 августа 2017, 01:48
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Названы 10 моделей, которые в России угоняют очень редко
Список машин, которые меньше всего интересуют автоугонщиков, возглавила Lada Vesta. Рейтинг опубликовало издание «За рулем». По данным исследователей, в прошлом году было продано 55 тысяч «вест», и только четыре машины были похищены. Коэффициент угоняемости для этой модели, рассчитываемый из …
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11 августа 2017, 02:42
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В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»
В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».
Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют …
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11 августа 2017, 10:41
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«Лады» отвоевывают рынок
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9 августа 2017, 11:57
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АвтоВАЗ открыл предзаказ на Lada XRay Exclusive
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21 июня 2017, 03:59
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В Самаре Lada XRay провалилась под асфальт
Это дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. На Зубчаниновском шоссе машина провалилась под асфальт.
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22 мая 2017, 03:31
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«АвтоВАЗ» осенью выпустит эксклюзивную версию Lada Xray
Компания «АвтоВАЗ» собирается осенью выпустить эксклюзивную версию Lada Xray. Как сообщают специализированные издания, речь ведется о комплектации Exclusive.
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22 мая 2017, 09:02
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Lada XRay сослали на север
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12 апреля 2017, 01:41
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Toyota представит автомобиль будущего в 2017 году
В январе 2017 года японская компания Toyota собирается презентовать инновационный концепт-кар на Международной потребительской выставке CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе. «Автомобиль будущего» продемонстрирует видение Toyota на развитие автоиндустрии.
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16 декабря 2016, 11:48
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Toyota рассекретила седан Camry 2018 модельного года
Автоконцерн Toyota разместил на своем сайте первый официальный тизер Camry 2018 модельного года. Эксперты активно обсуждают необычный и стильный внешний облик четырехдверного бизнес-седана нового поколения. Автомобиль будет представлен на автосалоне в Детройте уже в январе. Стандартная версия Toyota Camry получит модернизированный …
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2 декабря 2016, 04:45
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Компания Toyota начала сборку кроссовера C-HR нового поколения
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18 ноября 2016, 02:39
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Продажи Toyota в РФ в октябре выросли на 15,7%
Российские продажи автомобилей японского концерна Toyota в октябре выросли на 15,7%. Об этом информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». Отечественные дилеры продали в прошлом месяце 7,74 тыс. машин.
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16 ноября 2016, 02:19