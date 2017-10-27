Минпромторг России намерен стимулировать автоконцерны увеличивать локализацию производства. Наградой за это станет допуск к программам господдержки автопрома. В настоящее время ведомство совместно с экспертами отрасли разрабатывает набор минимально необходимых технологических операций для признания выпущенными в России ключевых автомобильных узлов - например, двигателей, коробок передач и электроники. По последним данным, АвтоВАЗ сумел довести уровень локализации до 80-85 процентов. Практически полностью российскими являются, в частности, Kalina и Granta. Больше всего от импортных запчастей зависят Vesta и XRay.
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