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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова

В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова

Квартал в исторической части Самары в районе улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской планируют застроить заново. Городская администрация записала в перечень строений, которые будут сносить или реконструировать, пять домов по улице Буянова: 113А,  115А, 115В и 117/91А. Из них 
27 сентября 2018, 04:46
«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

В четверг днем, 27 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аврора» на улице Аэродромной в Самаре случилось ЧП: из-за порыва коммуникаций вода затопила второй этаж в районе ирландского паба Pub47. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик с места событий: вода залила пол на 
27 сентября 2018, 03:39
В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жителей Хабаровского края подозревают в краже. Полицейским сообщили, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в котором была приоткрыта створка одного из вагонов. Оперативники выяснили, что не хватает части груза. Как сообщили в Сызранском линейном отделении 
27 сентября 2018, 03:11
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста

В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста

В среду, 26 сентября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:40 19-летний водитель ехал на своем ВАЗ 21053 по улице Транзитной в сторону Аэропортовского шоссе. На гибкой сцепке неопытный автомобилист, который получил права только год назад, 
27 сентября 2018, 12:22
Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

25 сентября под Сызранью произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Около 5 часов утра 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал по трассе М-5. В районе Новоспасского легковушка приблизилась к участку, на котором шли дорожные работы. В какой-то момент 
26 сентября 2018, 03:55
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

1 августа в Кинельском районе Самарской области произошла автоавария. Как сообщает региональное ГУ МВД России, водитель грузовика «МАЗ» ехал по обводной дороге Самары в сторону Тольятти. На 19-м километре трассы он выехал на ремонтируемый участок на красный сигнал светофора. Там 

2 августа 2018, 01:54
Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

Легковушка столкнулась с КамАЗом под Тольятти

28 июня серьёзное ДТП произошло в Самарской области. Около 18:30 на Хрящевском шоссе около поселка Выселки столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Как сообщают очевидцы, все произошло из-за того что одна из машин пошла на обгон .

«Легковушка почти пополам 
29 июня 2018, 10:41
В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В пренебрежении клятвой Гиппократа обвинили медиков в Тольятти

В Тольятти на 4-е сутки поисков нашли 44-летнего Сергея Володковича.
 
Как пишет «Волга Ньюс», 8 мая мужчина вышел из Тольяттинской ГКБ № 2 имени Баныкина, но до дома так и не дошел. По словам родственников, в медучреждение его привезла 
13 мая 2018, 06:47
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