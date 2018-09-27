В Самаре снесут несколько домов по улице Буянова … Квартал в исторической части Самары в районе улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской планируют застроить заново. Городская администрация записала в перечень строений, которые будут сносить или реконструировать, пять домов по улице Буянова: 113А, 115А, 115В и 117/91А. Из них