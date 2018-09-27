Полиция выясняет детали ДТП, которое произошло в Самарской области. Все случилось на дороге «Никольское - Купино - Толстовка – станция Звезда». По ней ехала автоледи за рулем «Lifan». Женщина шла с превышением скорости. На 6-м километре дороги она выехала на встречную полосу и там столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».
В результате аварии травмы получил водитель отечественной легковушки получил травмы. Его увезли в больницу с переломом таза. Сама виновница ДТП и пассажиры машин не пострадали.
Во время общения с правоохранителями женщина рассказала, что очень спешила с дачи домой. Теперь на нее возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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